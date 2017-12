Taxa pe şmecherie

La noi, şmecheria reprezintă o sursă inepuizabilă în toate domeniile de activitate. Dacă şmecheria, ca tot unitar, ar fi impozitată fără menajamente, România ar fi mult mai bogată şi mai destinsă. Cândva, ne lăudam cu zăcămintele strămoşeşti de petrol şi cărbune. Acum, după ce ne-au chelit toţi borfaşii, am descoperit munţii de şmecherie, la care se adaugă oile cultivate ale lui Flutur. La început, ca un virus, după aceea, ca un obicei, şmecheria şi-a făcut loc cu coatele în toate domeniile de activitate, pe diverse paliere, inclusiv în politică. Desigur, şmecherii cei mai tari s-au înfipt la plăcinte de-a gata. În timp, au evoluat şi au preluat frâiele ţării. Ca întotdeauna, şmecherii cei mari s-au poziţionat în fruntea bucatelor şi au devenit nehaliţi. Uneori, şmecherii din sectoarele auxiliare sunt mult mai tupeişti decât şefii lor ierarhici. Cu timpul, şmecherul din vârful ierarhiei naţionale se şlefuieşte de unul singur, în sensul că dă mai rar cu mucii în fasole. Practic, doar atunci când comandă de poftă acest fel tradiţional de mâncare… Aud că unii vor să protesteze pe motiv că s-ar impozita şmecheria. N-au decât să acţioneze cum vor, dar, ţinând cont de volumul mare de şmecherie din patria noastră, este păcat ca statul să renunţe la impozitarea sa. Le place unora să fie şmecheri cu naţiunea, dar să nu plătească! Chiar aşa? E unul care, de la înălţimea lui nemărginită, ne-a luat peste picior vreme de două mandate. Ba ne lua, ba ne dădea! Ne dădea câte un bobârnac peste nas, ca să ne intre bine în cap cine este şef peste toţi şmecherii. În timp, şmecheria ieftină a devenit scumpă, după vorbă, după ţoale. E câte o exponentă a sexului slab, mă refer efectiv la gramaj, care musteşte de şmecherie. Când îi vizitează pe sinistraţi, se îmbracă şmechereşte şi se comportă ca atare. De pildă, şi-a donat sandalele de lux unei bătrâne rămase, după potop, în pijamale. La noi, în cazul unora, şmecheria dezvoltă ceva nativ. Bine e ca, în toate domeniile de activitate, să te perfecţionezi continuu. Îl întreb pe un ciutan care sunt, desigur, în perspectivă, aspiraţiile sale în ce priveşte o eventuală carieră profesională. Răspunsul vine prompt: ”Vreau să fiu şmecher”. Este ştiut faptul că şmecherul reprezintă modelul unic de viaţă şi activitate revoluţionară pentru tânăra generaţie. Şmecheria e în toate cele ce sunt… E ca partidul. Puţini sunt mahării care au săltat în viaţă pe muncă cinstită. În general, prestaţia indivizilor din această categorie are la bază şmecheria divină. Înainte, în epoca naivităţii descreierate, se spunea că cine nu are carte, nu-i aşa, nu are parte… Prostii şi subiecte de cleveteală alpină. Între timp, ajunşi în capitalismul de cumetrie, cu sula, aia invocată de domnul Iliescu, în coaste, regula de bază s-a schimbat fundamental. În loc de carte, treceţi şmecherie. Cine nu e şmecher, repet, indiferent dacă are sau nu carte, nu are parte! Taxa pe şmecherie s-ar putea aplica la nivelul eşalonului doi. Îmi este greu să-mi imaginez că primul şmecher al patriei ar putea fi taxat astfel. Ar fi o formulă ieftină şi nesemnificativă pentru poporul tras în ţepele şmecheriei.