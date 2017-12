Taxa pentru pescuit în Deltă, anulată

Taxa impusă de fosta conducere a Consiliului Judeţean (CJ) Tulcea pescarilor din Delta Dunării va fi anulată, susţine viitorul preşedinte al instituţiei, deputatul PSD Horia Teodorescu. „Vreau să anulăm taxa de pescuit şi să reintroducem pescuitul familial. Sper să reuşim să introducem în şedinţa de săptămâna viitoare a CJ anularea taxei de pescuit”, a declarat Teodorescu. El a spus că doreşte disciplină în Delta Dunării, să vină în sprijinul populaţiei din localităţile Rezervaţiei, dar şi al ecosistemelor zonei. „Chiar ieri (marţi - n.r.) am discutat la Bucureşti despre un master-plan de dezvoltare a Dobrogei. E o idee pe care mi-au dat-o doi senatori, unul din ei fiind Mazăre. Vă promit că lucrurile în Delta Dunării se vor schimba în bine. Toate proiectele de dezvoltare a Deltei întocmite până în prezent vor fi analizate şi în jumătate de an vom creiona o direcţie pentru Delta Dunării”, a menţionat deputatul. În opinia sa, viitorul guvernator al Rezervaţiei trebuie să fie o persoană dedicată Deltei şi nu neapărat un politician. „În maximum două săptămâni, probabil vom avea un nou guvernator al Rezervaţiei şi nu ascund faptul că există o mică presiune pe acest subiect”, a afirmat parlamentarul tulcean. Taxa pentru pescarii din Delta Dunării, în sumă de 2.500 de lei, a fost votată în urmă cu aproape un an de consilierii judeţeni tulceni, cuantumul acesteia reducându-se la jumătate pe parcursul anului trecut. Decizia CJ de la acea vreme a iscat nemulţumiri în rândul pescarilor.