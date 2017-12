Taxe locale ca în 2009

În ultima şedinţă de Consiliu Local Deleni, organizată pe 30 decembrie consilierii locali ai comunei s-au întrunit pentru a dezbate câteva proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi. Printre acestea s-a aflat şi menţinerea valorii taxelor şi impozitelor locale percepute în 2009 şi pentru 2010, pentru ca administraţia locală să nu se confrunte cu neplata contribuţiilor locale de către locuitorii comunei. Primarul comunei spune că aleşii locali au decis, printr-o hotărâre aprobată în Consiliu Local, ca taxele percepute să nu se majoreze conform cerinţelor impuse de Noul Cod Fiscal adoptat în ultimele zile de viaţă ale Guvernului Boc 2. „Dacă am fi mărit taxele locale, aşa cum cerea, pentru 2010, noul Cod Fiscal, sigur riscam să rămânem cu debite. Pentru că nu am majorat taxele, locuitorii comunei Deleni îşi vor putea plăti impozitele la timp. Toate taxele către bugetul local vor rămâne la fel ca în 2009, în afară de plata pentru instituirea contractului de arendă pentru care am perceput o mărire, însă una nesemnificativă”, a declarat primarul din Deleni, Marian Dan. De altfel, administraţia locală a mărit, în 2009, taxele locale pentru locuitorii comunei Deleni, între 5 şi 10%, de aceea mărirea impusă de noul Cod Fiscal nu era obligatorie, dat fiind faptul că deja se aplicase o mărire. Potrivit noului Cod Fiscal, adoptat în octombrie, trebuie aplicată o mărire de 20% pentru toate contribuţiile către stat. În fapt, fiecare autoritate locală trebuie să mărească taxele şi impozitele locale cu 20% faţă de valoarea actuală, pentru a se încadra în normele noului Cod.