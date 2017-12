Taxe locale îngheţate în 2011

Constănţenii vor plăti, în anul 2011, taxe şi impozite identice cu cele de anul acesta. Decizia a fost aprobată, ieri, în şedinţa Consiliului Local Constanţa, unde toţi consilierii prezenţi au fost de acord cu păstrarea nivelului taxelor şi impozitelor. Având în vedere situaţia economică în care se află în prezent România, dar şi faptul că Guvernul condus de Emil Boc nu ia în calcul niciun fel de măsură de protejare a agenţilor economici, municipalitatea s-a gândit să ofere un sprijin şi acestora pentru a-şi putea menţine şi chiar dezvolta afacerile. Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a depus un amendament la hotărârea supusă votului consilierilor privind taxele şi impozitele locale pentru 2011. „În urma votului consilierilor, la propunerea mea, pentru anul 2011 nu se majorează absolut nicio taxă. Am înţeles însă, că, din păcate, Emil Boc vrea să majoreze taxele şi impozitele locale şi, sigur, dacă le va majora, vom fi şi noi obligaţi să ne supunem hotărârii Guvernului care va fi luată. Am propus un amendament, care a fost votat de consilieri, prin care să diminuăm la jumătate taxele pentru ocuparea domeniului public pentru comerţul de întâmpinare. Aceeaşi propunere am făcut-o şi pentru acest an, care şi ea a fost aprobată de consilieri. Având în vedere vremurile cu praf şi sărăcie care vor veni peste noi, cred că este mult mai bine să încasăm de la 50 de terase o sumă, care, cumulată, este mai mare decât perceperea unei taxe unitare mai mari de la trei terase. Este o măsură pe care am luat-o pentru ca oamenii să îşi poată desfăşura activitatea şi noi să păstrăm imaginea pe care ne-am creeat-o, că suntem un oraş viu, în aşteptarea turiştilor”, a declarat Mazăre. El a precizat că un alt amendament care a fost făcut de consilieri la cele două hotărâri privind taxele şi impozitele s-a referit la micşorarea taxelor pentru ocuparea domeniului public în vederea organizării spectacolelor.