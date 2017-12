Taxe majorate cu 20%, din 2014

Consilierii locali ai municipiului Medgidia au decis, în şedinţa de miercuri, majorarea taxelor şi impozitelor locale, în 2014, cu 20%. „Primăria Medgidia nu a mai majorat taxele şi impozitele din anul 2008. Având în vedere că municipalitatea are nevoie de bani pentru proiectele pe care le are în derulare sau pe care urmează să le demareze, s-a luat decizia majorării nivelului taxelor locale”, a declarat primarul municipiului Medgidia, Marian Iordache. Pe seama proiectului de hotărâre privind majorarea taxelor locale în 2014 au fost mai multe dezbateri, însă, în cele din urmă, consilierii locali au înţeles necesitatea acestui demers şi au votat hotărârea. Tot în cadrul şedinţei Consiliului Local de miercuri, consilierii de la Medgidia au aprobat şi noua strategie de tarifare pentru SC RAJA SA Constanţa. „Strategia de tarifare presupune ajustări în fiecare an ale tarifelor, la 1 ianuarie, atât cu inflaţia cumulată pe ultimul an, cât şi în termeni reali. Această strategie de tarifare pentru 2014-2020 face parte din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare”, a explicat primarul. Hotărârea privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Spitalului Municipal Medgidia a fost şi ea aprobată de consilieri după câteva minute de dezbateri, având în vedere că rectificarea a însemnat diminuarea bugetului din cauza faptului că unitatea sanitară din Medgidia a primit mai puţini bani de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate şi de la Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană. Strategia locală de alimentare cu energie termică până în 2020 a fost şi ea votată de consilierii locali din Medgidia, municipalitatea încercând să ofere locuitorilor o gigacalorie cât mai ieftină.