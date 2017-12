Taxe şi impozite mai mici pentru locuitorii din Bărăganu

AJUTOR Într-o perioadă în care preţurile o iau razna, facturile se tot măresc şi totul creşte, mai puţin salariile, la Bărăganu scad taxele şi impozitele locale. De sărbători, primarul comunei Bărăganu, Titu Neague, le-a dat o veste bună locuitorilor din satele pe care le păstoreşte. Vor plăti nu 4% mai puţin pentru impozitele pe proprietăţi mobile şi imobile. Ar fi redus mai mult poate, dar... atât îi permite legea. După ce premierul Victor Ponta a anunţat că primarii decid dacă indexează taxele şi impozitele locale cu rata inflaţiei pentru ultimii trei ani (16%) şi le-a dar chiar posibilitatea de a mări obligaţiile către bugetele locale cu încă 20% ori să le scadă cu până la 4%, Neague a decis, nu doar să nu indexeze taxele şi impozitele locale, ci să mai uşureze povara care stă pe umerii locuitorilor din Bărăganu.

SUME ECHILIBRATE Este unul dintre puţinii primari care au adoptat această măsură. Neague a explicat şi cum a fost posibilă o astfel de măsură în condiţiile în care Primăria Bărăganu nu este una dintre administraţiile locale care să se poată lăuda cu încasări mari la bugetul local. „Pentru că măsurile luate în privinţa pazei şi protecţiei din comună au dat rezultate, astfel că infracţionalitatea a scăzut considerabil, am decis să desfiinţăm firma de pază a Primăriei. Măsura a fost luată şi ca urmare a faptului că acum avem post de poliţie în comună. Nu vom rămâne fără pază în comună. Va exista o societate comercială care, cu mai puţini angajaţi, va asigura liniştea locuitorilor“, a declarat Neague. El a explicat că, în acest fel, cheltuielile de la buget vor fi reduse cu aprox. 8.000 de lei lunar. Şi asta nu e tot. Primarul spune că va „umbla“ şi la cheltuielile cu salubritatea. „Avem un tractor cu care vom aduna deşeurile din comună şi mai reducem şi de aici nişte cheltuieli, astfel că vom acoperi diferenţa de bani pe care am fi încasat-o din impozitele şi taxele locale. La ce venituri au oamenii, oricum nu ar fi avut cu ce să plătească, aşa că am decis să-i ajutăm cât putem. Am venit la Primărie să sprijinim oamenii, nu să le îngreunăm viaţa“, a mai spus Neague.