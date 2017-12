Taxe şi impozite majorate la Istria

Bugetul mic, încasările asemenea şi nevoia de bani i-au determinat pe unii dintre primari să nu stea pe gânduri atunci când s-a pus problema indexării taxelor şi impozitelor locale. Acestea au fost motivele pentru care şi primarul comunei Istria, Ioan Herdean, a adoptat măsura indexării. „Am analizat foarte bine situaţia şi am ajuns la concluzia că nu avem încotro. Oricum ar fi trebuit să echilibrăm cumva bugetul şi nu avem speranţe că vom avea încasări deosebite anul acesta. Am hotărât să le indexăm cu 16%, dar nu să le şi majorăm cu acel procent de 20% - cât ne permite legea“, a declarat Herdean. El a explicat, de asemenea, că la adoptarea deciziei indexării a atârnat destul de greu şi motivul că Istria este o comună cu venituri limitate. „Din încasările provenite din taxele şi impozitele locale nu vom reuşi să supravieţuim decât jumătate de an. Nu ştim cu ce bani vom trece anul, dar avem speranţa că ne vom descurca“, a mai spus Herdean. (I.H.)