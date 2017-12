Taxele de mediu vor scumpi carburanţii

Tot ce se construieşte sau se distruge în această ţară se face pe banii contribuabilului român. Pentru a încasa bani de la populaţie se inventează noi şi noi taxe, cum este şi cea propusă pentru mediu. Este vorba despre introducerea unei taxe de mediu la comercializarea carburanţilor, realizată în două etape, programată pentru iulie 2007 şi ianuarie 2008, fiecare de cîte zece eurocenţi/litru, decizie care va determina majorarea preţurilor la pompă cu circa 20%, la începutul anului 2008, potrivit unui studiu elaborat de Centrul Român de Politici Economice (CEROPE). Veniturile bugetare rezultate din aplicarea taxei sînt estimate, anual, la un miliard de euro, arată CEROPE în studiul "Taxele de mediu în România", publicat pe site-ul Comisiei Naţionale de Prognoză. Veniturile atrase în urma introducerii taxei la carburanţi, cumulate cu cele aferente altor taxe de mediu, ar putea asigura cofinanţarea proiectelor de mediu, în următorii zece ani, conform analizei. Taxa va fi colectată de Ministerul Finanţelor Publice şi va fi utilizată “în special” pentru finanţarea proiectelor de mediu. Acest “în special” şi nu “în mod obligatoriu” dă posibilitatea Ministerului Finanţelor, care nu ştie să îşi facă bugetul decît din majorarea accizelor la carburanţi, la alcool sau la alte produse, să deturneze sumele colectate pentru “alte nevoi sau capitole bugetare”.

În prezent, preţul la pompă al benzinei şi motorinei este de cuprins între 3,2 lei/litru şi 3,7 lei/litru, preţ mai mare decît chiar în unele state comunitare. Introducerea acestei taxe este justificată prin faptul că în perioada 2007-2018, fondurile bugetare necesare cofinanţării proiectelor de mediu sînt estimate la aprox. 15 miliarde de euro, potrivit CEROPE, în condiţiile în care veniturile Fondului de mediu sînt de un milion de euro anual, iar cheltuielile sînt anticipate la un miliard de euro anual. "România are venituri bugetare din taxe de mediu de sub 0,1% din PIB, în timp ce în ţările Europei Centrale şi de Est acestea ating 3,4% din PIB în Slovenia, 2,7% din PIB în Republica Cehă sau în Ungaria, 2,5% din PIB în Letonia, 2,2% din PIB în Lituania", se arată în documentul citat. Totodată, studiul arată că introducerea taxei de mediu la carburanţi va avea efecte negative asupra inflaţiei. Impactul inflaţionist total al unei majorări cu 10% a preţului combustibilului poate fi estimat la circa 1% inflaţie suplimentară, arată analiştii CEROPE. Efectele introducerii taxei de mediu nu sînt mai împovărătoare pentru rata inflaţiei decît eventuala creştere a TVA, cu 3%, pînă la 22%, iar banca centrală va putea reacţiona din timp, printr-o întărire a politicii monetare, apreciază autorii analizei. Economistul şef al băncii centrale, Valentin Lazea a arătat recent că majorarea ponderii veniturilor bugetare în PIB necesită creşterea nivelului unor impozite, în principal a taxelor de mediu şi a redevenţelor, precum şi calcularea impozitelor imobiliare la valoarea de piaţă a clădirilor şi terenurilor. Teoretic, creşterea valorilor unor impozite măreşte PIB-ul însă să nu uităm că cinci milioane de români au nevoie de ajutor la plata încălzirii în condiţiile în care achită doar jumătate din preţul gigacaloriei. UE nu agreează subvenţiile, aşa că “pomana” pe care o face statul luînd de la unii pentru a achita facturile altora nu va ţine o veşnicie. Să luăm în calcul şi scumpirile prognozate la gaze naturale, energie electrică şi efectele pe care le vor avea aceste scumpiri asupra populaţiei şi pe urmă vom vedea de unde mai scoate românul un miliard de euro pe an pentru "Taxele de mediu în România".