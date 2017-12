Taxele de şcolarizare s-ar putea tripla, în Marea Britanie

Studenţii din Marea Britanie ar putea plăti, în 2012, taxe de şcolarizare de până la 9.000 de lire sterline pe an, aproape triplu faţă de cât plătesc în prezent, conform unei propuneri anunţate de ministrul Universităţilor şi Ştiinţelor, David Willetts. Majoritatea taxelor ar ajunge la 6.000 de lire sterline, însă unele instituţii ar putea pretinde 9.000 de lire sterline în circumstanţe excepţionale. ”Credem că este de dorit o limită şi de aceea propunem o taxă de bază de 6.000 de lire sterline pe an, în circumstanţe excepţionale putând fi o limită absolută de 9.000 de lire. Studenţii plătesc acum 3.290 de lire sterline pe an, reprezentand taxe de şcolarizare. Universităţile care nu primesc fonduri de la stat vor putea cere peste 9.000 de lire sterline pentru programe de licenţă”, a declarat David Willetts. Instituţiile care impun taxe de peste 6.000 de lire sterline vor trebui să ia parte la programul naţional de burse în valoare de 150 de milioane de lire sterline, pentru a se asigura că studenţii săraci nu sunt excluşi de la educaţie.

Uniunea Naţională a Studenţilor a anunţat, anterior, că planurile de a mări taxele de şcolarizare sunt periculoase, pentru că unii studenţi nu-şi vor mai putea permite să meargă la universităţi de elită în Marea Britanie. Preşedintele Uniunii, Aaron Porter, a spus că miniştrii împovărează o generaţie cu datorii imense, înainte ca tinerii să poată să-şi găsească măcar un loc de muncă. David Willetts le-a spus membrilor Guvernului că ar vrea să vadă universităţi care oferă burse unor studenţi mai săraci, permiţându-le ca primul an de studii să fie gratuit. Universităţile care nu iau măsuri pentru a recruta şi studenţi cu o situaţie financiară precară ar putea suporta taxe suplimentare.