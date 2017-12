Taxele mari și leul slab „îngheață“ prețul carburanților

11:20:22 / 03 Iunie 2015

Bine cu taxe mari

Pai fara taxele alea am fi avut noi autostrazile si intreaga infrastructura minunata de acum ? Belsugul din Romania exista pentru ca taxele si impozitele se regasesc in investitii profitabile,in servicii la care au acces toate tarile ca a noastra,de exemplu Norvegia,Suedia,Danemarca. Bine ca nu avem coruptie ca am ajunge la salarii de cacat ca in Belgia sau Luxemburg. Lasa sa fie taxe ca ele se intorc spre beneficiul nostru...