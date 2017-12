Taxele ne lasă-n pace

Dacă 2014 a fost un an în care fiscalitatea a fost caracterizată de incertitudine și lipsă de predictibilitate, în 2015 este foarte posibil ca situația să se schimbe, întrucât, pentru moment, autoritățile au anunțat că nu vor majora nicio taxă și că nu vor introduce niciun impozit nou, spun analiștii financiari de la KeysFin. „În acest an, Codul Fiscal a fost modificat în dese rânduri, fără consultarea mediului de afaceri. Chiar dacă birurile principale (TVA și cota unică) nu au fost modificate, au apărut altele noi, precum controversata taxă pe stâlp și supra-acciza la carburanți. România nu are o fiscalitate excesivă, dacă e să facem o comparație cu alte țări din regiune. Are însă o metodologie extrem de stufoasă, un mecanism lipsit de predictibilitate și un aparat fiscal birocratic prea puțin adaptat realităților economice“, notează cei de la KeysFin. Ei apreciază că „biblia economică a țării, Codul Fiscal, trebuie să fie bătută în cuie, pentru ca firmele să știe regulile din start și să își poată contura bugete multianuale“ - „În măsura în care statul va reuși să crească nivelul de colectare și să reducă evaziunea, este foarte posibil ca fiscalitatea să nu crească, în 2015. O diminuare este puțin probabilă“. Cât despre reducerea TVA de la 24 la 19%, cei de la KeysFin punctează că măsura trebuie privită din punctul de vedere al impactului bugetar - „La cum se conturează bugetul din 2015, șansele sunt destul de reduse. Autoritățile dispun de resurse limitate. Totuși, experimentul cu TVA de 9% în panificație a demonstrat că efectele pot fi pozitive - piața neagră scade, prețurile se diminuează. O reducere a taxei la nivelul întregii economii trebuie gestionată însă cu mare, mare atenție“.