Taxele pe imobile, indexate cu 16,05%

INDEXARE Consilierii locali constănţeni au aprobat în şedinţa de ieri, ultima din acest an a Consiliului Local Constanţa, taxele şi impozitele pentru anul 2014. Aşa cum anunţa primarul Radu Mazăre la mijlocul lunii noiembrie, pentru anul viitor, taxele şi impozitele constănţenilor vor fi indexate cu indicele de inflaţie al ultimilor trei ani. Politica Primăriei Constanţa a fost în ultimii 13 ani de a nu majora taxele. Din păcate, pentru că este obligată de Codul Fiscal, o dată la trei ani au avut loc astfel de indexări cu indicele de inflaţie. „Legea ne obligă să indexăm taxele o dată la trei ani cu rata inflaţiei. Anul trecut, Guvernul a obligat primăriile cu datorii să indexeze taxele şi impozitele cu rata inflaţiei pe doi ani. Primăriile care nu aveau datorii puteau să nu indexeze impozitele locale, lucru pe care, de altfel, l-am făcut noi, fiind printre puţinele primării din România fără datorii, dacă nu chiar singura. Fiind deja al treilea an, indiferent dacă avem sau nu datorii, suntem obligaţi să facem această indexare a taxelor şi impozitelor locale cu 16,05%. Faptul că nu am avut datorii ne-a adus recunoştinţa în piaţa financiară, toţi cei cu care am lucrat fiind extrem de mulţumiţi de faptul că Primăria Constanţa a respectat tot timpul termenele de plată”, a declarat primarul Radu Mazăre. El a explicat faptul că nu pentru toate taxele se va aplica indexarea de 16,05%. „Indexarea se va aplica doar impozitului pe clădiri şi pe terenuri. Restul taxelor locale rămân la fel ca până acum. Adică taxa de habitat, taxa pe maşină şi toate celelalte taxe rămân la aceleaşi valori ca până acum. Guvernul ne-a oferit posibilitatea să majorăm şi celelalte taxe chiar cu mai mult de 20%, cât prevede Codul Fiscal. După cum ştiţi, niciodată nu am fost de acord cu majorări de biruri şi nici nu voi fi. Acolo unde legea nu ne obligă să aplicăm indexarea, nu o vom face”, a spus primarul.

DEMAGOGIE Modificările în Codul Fiscal privind indexarea taxelor şi impozitelor locale au fost făcute de guvernele PDL, în disperarea lor de a aduna cât mai mulţi bani la bugetul central. La vremea respectivă, decizia introducerii acestei măsuri a fost sancţionată de politicieni, fără ca pedeliştilor din Guvern să le pese. Consilierilor locali constănţeni ai PDL se pare că acum le pasă foarte tare că două taxe vor fi indexate cu 16,05%, fiind îngrijoraţi până la lacrimi. În timpul şedinţei, cei doi consilieri PDL prezenţi au anunţat că vor vota „împotrivă“. „Vreau să îmi argumentaţi votul dumneavoastră „împotrivă“. Vorbim despre o indexare impusă de o lege pe care voi, cei de la PDL, aţi adus-o în această formă. Este votul dumneavoastră, dar sunt şi eu curios să văd cum motivaţi faptul că aţi ajuns să votaţi împotriva unei legi pe care şefii voştri au modificat-o”, a afirmat Mazăre în cadrul şedinţei. Răspunsul consilierilor PDL ne arată încă o dată, dacă mai era nevoie, lipsa de verticalitate şi mai ales demagogia unui partid care speră să mai ajungă încă o dată la Guvernare. „Una dintre promisiunile Guvernului USL şi ale primarului Constanţei era că nu vor creşte taxele şi impozitele locale. Consiliul Local Constanţa a crescut nivelul taxelor şi al impozitelor, ceea ce contravine cu promisiunile lor electorale. Refuzăm să fim părtaşi la aşa ceva”, a spus, în cadrul şedinţei, consilierul PDL Roman Iustin Fabian.

Colinde pentru consilierii locali

Copiii din corul „Armonia“ i-au încântat ieri pe consilierii locali constănţeni. Câştigători a numeroase premii la festivaluri naţionale şi internaţionale, membrii corului „Armonia“ au dorit să le mulţumească consilierilor locali, pentru sprijinul oferit în ultimii ani, cu un mic concert de colinde. Copiii le-au cântat consilierilor şi melodia cu care au câştigat, în acest an, premiul special al juriului la Festivalul San Remo. Tot ieri şi tot în deschiderea ultimei şedinţe a Consiliului Local din acest an, au venit să colinde şi copiii corului „Henri Coandă“. Copiii, ce provin din familiile nevoiaşe ce locuiesc în cartierul social „Henri Coandă“, au dorit pe această cale să le mulţumească consilierilor locali şi primarului Radu Mazăre pentru eforturile depuse în ceea ce priveşte finalizarea cartierului de locuinţe sociale. Primarul Radu Mazăre le-a mulţumit copiilor pentru colinde şi le-a oferit tuturor câte un cadou.