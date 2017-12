Taxele și impozitele locale din Constanța stagnează și în 2016

09:07:22 / 10 Noiembrie 2015

LA SUBIECT

Nu numai In ziarul "ZIUA DE CONSTANTA" dar si in ziarul "'REPLICA" de Constanta, se precizeaza in mod clar MAJORARILE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!: Unde este stagnarea ????????????????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vai de capul nostru !!!!!!!!!! "O nouă majorare a impozitelor, la Constanța! Reprezentanţii Serviciului Public de Impozite şi Taxe Constanţa, împreună cu reprezentanţii Primăriei, au finalizat elaborarea proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016. Potrivit documentului, din 2016 va creşte valoarea impozabilă pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri şi alte construcţii. Astfel, valoarea impozabilă pentru clădirile cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic, cu instalaţie termică, de apă, de canalizare şi de încălzire, se modifică, de la 1.122 de lei, cât a fost în anul 2015, la 1.200 de lei, în 2016. Pentru clădirile din beton care fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire, valoarea va fi de la 665 la 720 de lei. Pentru clădirile cu pereţi exteriori din lemn, piatră nenaturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau orice ale materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic, prevăzute cu instalaţii, valoarea impozabilă creşte de la 304 lei la 360 de lei, iar pentru cele fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire, de la 190 la 240 de lei. Pentru clădirile cu cadre din beton armat sau cărămidă arsă, cu instalaţii, valoarea impozabilă se majorează de la 935 de lei la 1.000 de lei, iar pentru cele fără instalaţii, se majorează de la 555 de lei la 600 de lei. Pentru clădirile cu pereţi exteriori din lemn sau piatră nenaturală, dar cu utilităţi, valoarea impozabilă va ajunge, în 2016, la 300 de lei, de la 254 de lei, şi 200 de lei de la 159 de lei, dar fără utilităţi. Se acordă scutire la impozitul/taxă pe clădiri pentru: cele care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate, clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ sau clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cât și cele retrocedate. SPIT propune şi majorarea impozitului pe teren, pentru anul 2016. Astfel, potrivit proiectului, valoarea impozabilă în zona A va fi 10.316 lei pe hectar, în zona B, valoarea impozabilă pentru 2016 va fi de 6.499 de lei pe hectar, în zona C - 4.477 de lei pe hectar şi, în zona D, 2.113 lei, pe hectar. Referitor la taxa de habitat, aceasta rămâne neschimbată. Constănțenii vor plăti, în continuare, pentru un venit de 0 până la 310 lei pe membru de familie, 3 lei de persoană, pe lună. Pentru venituri cuprinse între 310,1 şi 540 de lei pe membru de familie-4 lei de persoană, pentru venituri cuprinse între 540,1 şi 900 de lei, taxa ajunge la 5 lei de persoană pe lună, pentru familiile ale cărei venituri sunt cuprinse între 900,1 şi 1.800 de lei pe lună -8 lei de persoană, iar familiile care înregistrează venituri de peste 1.800 de lei pe lună pe membru de familie, plătesc 10 lei de persoană pe lună. Întregul document poate fi consultat la sediul Primăriei Constanţa sau pe site, dar şi la sediile SPIT din municipiu. Mirela Sorina PASCAL"