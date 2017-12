Taxele şi impozitele ţin deficitul sub control

Bugetul general consolidat a înregistrat un deficit de 7,11 miliarde lei (1,17% din PIB), în primele opt luni ale anului, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanţelor Publice (MFP). Veniturile la buget, în sumă de 125,6 miliarde lei, au crescut cu 8%, faţă de perioada similară din 2011, graţie încasărilor mai mari din TVA (plus 6,4%), accize (plus 9,5%) şi impozit pe venit (plus 13,5%) şi profit (plus 6,5%). Şi la nivelul administraţiilor locale, veniturile din impozite şi taxe pe proprietate au crescut uşor, cu 4,4%. În acelaşi timp, cheltuielile bugetului, în valoare de 132,8 miliarde lei, au urcat cu 2,7%, faţă de anul trecut, dar s-au redus ca pondere în PIB cu 0,5 puncte (până la 21,9%). Potrivit MFP, creşteri importante au fost în principal la proiectele finanţate din fonduri comunitare (plus 36,2%) şi dobânzi (28,9%). Cheltuielile cu personalul au crescut cu 3,5%, pe fondul majorării cu 8% a salariilor bugetarilor, începând cu iulie. (P.N.)