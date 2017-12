Taxele speciale, declarate legale de Tribunal

Tribunalul Constanţa a dat, ieri, sentinţa în procesul de contencios administrativ iniţiat de prefectul Dănuţ Culeţu împotriva taxelor speciale aprobate de Consiliul Local Municipal Constanţa la finele anului trecut. Culeţu a atacat în instanţă, la începutul acestui an, taxa de acces în staţiunea Mamaia, taxa de tramă stradală, taxa de linişte şi ordine publică şi taxa de irigaţii. Prin decizie definitivă, judecătorii Tribunalului au respins acţiunea în instanţă a prefectului, considerînd că taxele iniţiate de municipalitate sînt perfect legale. Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a declarat ieri că niciun constănţean persoană fizică nu va plăti mai mult dacă taxele vor fi reinstituite, întrucît acestea se adresează exclusiv agenţilor economici şi turiştilor. „Am fost într-o situaţie de rîs în timpul procesului. Primăria dorea să instituie taxa de irigaţii, hotelierii din Mamaia doreau să o plătească pentru menţinerea spaţiilor verzi în condiţii optime, dar nu ne lăsa prefectul”, a declarat primarul. El a refuzat să comenteze în vreun fel decizia instanţei, însă a precizat că taxele nu vor putea fi încă percepute: „Dacă procesul era în civil, puteam percepe taxele. Dar în contencios administrativ, există o regulă conform căreia hotărîrea definitivă poate fi atacată prin recurs la Curtea de Apel”. Prefectul judeţului are la dispoziţie 15 zile de la comunicarea oficială a sentinţei pentru a se decide dacă face recurs. În cazul în care Culeţu va continua atacul în contencios, Primăria va solicita Curţii de Apel o judecare cît mai rapidă a cauzei, astfel încît municipalitatea să poată colecta anul acesta taxele speciale.

În total, sumele care vor fi percepute din aceste taxe în acest an sînt estimate la peste 110 miliarde lei. „Dacă vom percepe aceste taxe vom putea din nou să organizăm spectacole gratuite în Mamaia, să irigăm spaţiile verzi şi să luăm taxa de drum de la tirurile care tranzitează oraşul şi ne distrug asfaltul. E bine că vom putea din nou să punem taxa la barieră, pentru că, dacă vă aduceţi aminte, cît timp am perceput aceste taxe, toţi turiştii veneau buluc în Mamaia. Cînd am desfiinţat noi taxa şi au instituit-o bulgarii, pleacă toţi la bulgari. Poate după ce o reinstituim vor veni din nou turiştii la noi”, a mai spus primarul Mazăre.