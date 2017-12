Taxele sunt aducătoare de moarte!

CE SURPRIZĂ! Medicii italieni au constatat că în fiecare an, când se apropie data de 18 iunie, crește numărul atacurilor de cord înregistrate în țară. Fenomenul se repetă an de an. Coincidență sau nu, potrivit legislației din peninsulă, 18 iunie este termenul-limită până la care contribuabilii au obligația să-și depună declarațiile fiscale! În România, multe alte lucruri „ajută“ la controlul populației. Vin deciziile de impunere de la Fisc, mai crește TVA peste noapte, apar taxe pe orice, de la aerul recirculat în mașină la umbra făcută de pomii din fața blocului, mai bagă băncile un comision abuziv sau două-trei, încep să te caute companiile (telecom, electricitate - o paranteză, facturile de regularizare bianuală de la Enel bat clar Fiscul italian la numărul de victime). Se poate însă și mai rău (termen foaaarte relativ). Iată câteva exemple, nu neapărat actuale. Guvernatorul roman din Galia antică a vrut încasări mai mari de la contribuabili și, drept urmare, a modificat calendarul, împărțind anul în 14 luni, în loc de 12. Cei care plăteau taxe lunare s-au bucurat nevoie mare. Încasările la buget au crescut cu 16%. Revenind în prezent, n-ați vrea să dați nas în nas cu Fiscul american. Al nostru e ușor de fentat (vedeți sutele de știri cu evazioniști), cel din SUA are în spate o legislație care numără 17.000 de pagini și îi face să tremure chiar și pe cei mai influenți contribuabili, luând la puricat toate documentele, de la contractele de sute de milioane de dolari semnate de bancheri și până la bonul fiscal pentru acadeaua secretarei. Dacă nu vă convine cota unică de 16%, dați o tură prin Norvegia, statul cu cel mai mare impozit pe venit din lume. Taxa este progresivă și crește nelimitat. În 1974, magnatul transporturilor Hilmar Reksten s-a trezit cu venitul impozitat cu 491%. În ciuda acestui aspect, norvegienii sunt cei mai fericiți oameni din lume, dar asta este o altă poveste.

MÂNDRU SĂ PLĂTESC TAXE! În alte țări, să plătești impozit e ceva cu care te poți mândri. „Monitorul Oficial“ din Indonezia publică anual o listă cu primele 200 de persoane care au achitat cele mai mari taxe. Pe baza listei, se emit certificate de plătitor-record, care le sunt date contribuabililor în cadrul unei ceremonii speciale, la care participă președintele țării. Și în Belgia este o situație bizară - orice locuință este considerată aducătoare de venit. În cazul în care este închiriată, venitul se calculează din chirie, în caz contrar fiind stabilit de către Fisc. Drept urmare, cei care nu reușesc să-și închirieze locuințele goale caută să le vândă înainte de data depunerii declarației pe venit. Lesne de înțeles, prețurile scad vertiginos în această perioadă. La final, iată ceva ce-ar prinde bine în România (de fapt, s-a tot încercat, fără succes) - în Turcia există o lege care încurajează denunțul. Orice turc poate pârî pe cineva care a fentat Fiscul și primește 10% din valoarea impozitului recuperat. Unii chiar s-au îmbogățit din această practică, devenind denunțători profesioniști.