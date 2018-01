„Taxi”, „Timpuri Noi”, Florin Chilian şi „Iod” concertează pentru promovarea… donării de sînge

Trupele „Taxi”, „Timpuri Noi”, „Iod”, dar şi Florin Chilian vor participa, în această seară, la un concert care va marca „Ziua Internaţională a Donatorului de Sînge” şi va promova ideea donării de sînge. „Am donat sînge prima dată cînd am fost solicitat pentru această campanie, dar am să o fac de acum încolo mai des, fie şi din simplu egoism, pentru că m-am simţit bine după ce am donat sînge”, a declarat Dan Teodorescu, solistul trupei „Taxi”. În schimb, Florin Chilian a donat sînge pentru a doua oară în cadrul campaniei „Dăruieşte Viaţă. Donează sînge” şi s-a plîns de condiţiile din centrele de donare, susţinînd că trebuie schimbată atmosfera din centrele de donare pentru ca oamenii să facă acest gest.

Solistul formaţiei „Iod”, Chili, i-a îndemnat pe toţi motocicliştii să participe la campaniile de donare de sînge. „Eu sînt motociclist, am prieteni care au avut accidente şi de fiecare dată a fost chemată familia să doneze, pentru că nu erau rezerve de sînge suficiente”, a spus Chili. Acesta s-a declarat fericit că poate participa la această campanie de promovare a donării de sînge, alături de colegii săi din formaţia „Iod”.

Campania „Dăruieşte viaţă. Donează sînge” este parte a unui proiect derulat de Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate, în parteneriat cu Fundaţia Donatorilor Benevoli de Sînge şi este finanţat de Ministerul Sănătăţii, prin programul Fondului Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei. Deoarece cantitatea de sînge recoltată în România reprezintă doar jumătate din necesar, proiectul îşi propune informarea publicului larg asupra nevoii stringente de sînge cu care se confruntă spitalele şi pacienţii şi motivarea populaţiei de a dona sînge.