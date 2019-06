Taximetrie versus ride-sharing - războiul continuă în stradă

Transportatorii au protestat marți în fața Finanțelor, împotriva OUG care reglementează activitatea platformelor de ride-sharing. Ei au reclamat faptul că Guvernul aplică jumătăți de măsură firmelor precum Uber și Bolt, în vreme ce taximetriștii obișnuiți sunt super-controlați și super-fiscalizați. Lor nu li se pare echitabil nici faptul că platformele online nu fac investiții în mașini, ci doar își iau comisionul de 25% și-l duc în conturi din străinătate.

Platformele de ride-sharing nu au nicio investiţie în maşini, toate investiţiile în maşini le fac proştii, tot proştii le aduc banii, iar platformele îşi iau comisionul lor de 25% şi îl scot din ţară, a declarat marţi preşedintele Confederaţiei Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR), Vasile Ştefănescu, în timpul mitingului de protest al taximetriştilor, organizat în faţa Ministerului Finanţelor Publice. Câteva sute de taximetrişti au participat la mitingul organizat de COTAR faţă de intenţia Guvernului de a emite o ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea activităţii platformelor de ride-sharing. Transportatorii autorizaţi sunt nemulţumiţi de criteriile permisive acordate şoferilor platformelor în cadrul proiectului de ordonanţă. „Vedem şi noi că în Europa, peste tot, sunt dați afară dacă nu fac fiscalizare. Noi (adică Guvernul României), în schimb, spunem că poate să vină o entitate nerezidentă în România, să îşi deschidă această afacere de ride-sharing. Platformele nu au nicio investiţie în maşini, investiţiile le fac proştii. Proştii le aduc banii, şi ele îşi iau comisionul lor de 25%. Pai aş vrea să îmi spună şi mie cineva despre vreo firmă de transport din România care are profit de 25%. Asta e o glumă!“. Preşedintele COTAR a enumerat nemulţumirile transportatorilor autorizaţi faţă de proiectul de OUG - „Am decis să ieşim în stradă în urma declaraţiilor miniştrilor implicaţi, care au spus de la bun început că nu vor diferenţe şi discriminări între activitatea noastră legalizată de taxi şi transportul aşa-zis alternativ, care, de fapt, este tot taximetrie, dar cu altă denumire. Şi am văzut foarte clar că sunt discriminări de la cer la pământ. Concret, în primul rând, proiectul de OUG permite maşini de 15 ani, deci s-au dus naibii siguranţa cetăţeanului în trafic și protecția mediului. În al doilea rând, se merge în continuare pe această platformă pentru încasat bani online - coeficientul de 25% care se va duce în continuare în conturile din străinătate ale acestor entităţi; nu ştim nici cum vor face metrologia la această aplicaţie prin GPS, cum vor face tariful, care e metoda de calcul la aceste platforme, pe când în partea cealaltă, la transportatorii autorizaţi, există o fişă de fundamentare afişată pe site-ul ANRSC“. COTAR nu cere blocarea OUG, ci egalitate - „Mai bine să ia legea 38, pe care o avem la taximetrie, și să o treacă în partea cealaltă. Și o să avem legi identice, condiții nediscriminatorii, concurență loială. Și, culmea, în preambulul OUG se spune că ridesharingul a venit cu inovații. Păi și noi am făcut asta în 2010, dar, ca niște români proști ce suntem, am respectat legea. Nu ne-am gândit să eludăm statul, să fraudăm, să ne deschidem conturi pe afară în care să mutăm 25% din profit. Pe când alţii fac ce vor de patru ani în România, iar acum, după un lobby foarte puternic, au ajuns la această ordonanţă. Nu este corect ca noi să rămânem super controlaţi şi super fiscalizaţi, iar pentru Uber, Bolt şi restul să se aplice jumătate de măsură“.