Taximetrist fără... permis de conducere

Control cu surprize în Constanţa! O verificare de rutină din campania derulată de Inspectorii Primăriei Constanţa împreună cu reprezentanţii Poliţiei Rutiere privind autovehiculele care îşi desfăşoară activitatea de transport în regim de taxi s-a transformat ieri, în jurul orei 10,40, în... urmărire. La acea oră, reprezentanţii celor două instituţii au ajuns în staţia de taxi de pe strada Dezrobirii, situată în zona Marinarul. Nici nu coborîseră bine din maşină, cînd au observat că taxiul înmatriculat cu nr CT-41-MYM a părăsit în trombă staţia, fără a avea vreun pasager. Bănuind că plecarea taxiului cu scîrţîit de roţi, fără client, la doar cîteva clipe de la apariţia poliţiştilor, nu poate fi o simplă coincidenţă, agenţii de circulaţie au sărit înapoi în maşina de serviciu şi au pornit în urmărirea autovehiculului suspect. Cu toate că poliţiştii i-au făcut în repetate rînduri semn să oprească, şoferul a refuzat să se supună. Cursa nebună s-a terminat la doar cîteva sute de metri de staţia de taxi de la Marinarul, în intersecţia străzilor Dezrobirii (Soveja) cu Baba Novac, unde poliţiştii au profitat de traficul rutier şi au reuşit să tragă pe dreapta maşina fugarului. După ce acesta a coborît din maşină, agenţii de la rutieră l-au luat la puricat. În timpul verificărilor, omul a fost identificat ca fiind Nicolae Dervenco, de 47 de ani, din Constanţa. Mai mult, poliţiştii au constatat că taximetristul are permisul de conducere suspendat încă din luna ianuarie a acestui an, fapt pentru care l-au transportat la sediul Poliţiei Rutiere pentru cercetări în vederea întocmirii unui dosar penal. O scurtă verificare în baza de date a Poliţiei a relevat că, în această perioadă, lui Dervenco i-a mai fost întocmit un dosar penal, tot pentru conducerea unui autovehicul fără a deţine permis auto. Acum, Dervenco riscă o pedeapsă cu închisoarea între unu şi cinci ani. Lui Dervenco i se suspendase permisul după ce a provocat o tamponare. Întrebat de poliţişti care a fost motivul care l-a împins să conducă un autoturism fără permis valabil, taximetristul a declarat că avea nevoie de bani.. Pe lîngă sancţiunile venite din partea Poliţiei Rutiere, Dervenco a primit o amendă de 1.000 lei şi din partea inspectorilor Serviciului Supraveghere Trafic Rutier (SSTR) din cadrul Primăriei Constanţa, întrucît nu avea asupra lui documentele fără de care nu poate desfăşura activităţi de transport persoane. Şeful SSTR, Dan Baltag, a declarat că ar trebui ca şi reprezentanţii firmelor care angajează şoferi să fie mai atenţi. “La plecarea în cursă ar trebui să existe un control dublu. Pe de o parte, din partea angajatorilor, care ar trebui să verifice dacă şoferul care va conduce nu este băut, dacă are permisul de conducere şi atestatul profesional la el, iar pe de altă parte, şoferii ar trebui să verifice dacă la bordul maşinii se găsesc toate documentele maşinii şi cele solicitate de organele de control în trafic“, a mai spus Baltag. El a adăugat că SSTR va întocmi o adresă către Serviciul de Transport Local (STL) din cadrul Primăriei, care va avea obligaţia de a verifica dacă şoferul a fost angajat cu forme legale şi dacă reprezentanţii firmei ştiau că acesta avea permisul de conducere suspendat.

În ultimele trei zile, poliţiştii şi inspectorii au controlat în trafic peste 90 de autovehicule şi au sancţionat 41 de taximetrişti. Inspectorii Primăriei au amendat staţionarea în alte locuri decît în cele special amenajate, lipsa autorizaţiei de transport în regim de taxi, lipsa atestatului de certificare profesională, lipsa ecusonului, lipsa listei de preţuri şi faptul că taxiul nu este colat pe cel puţin 90% din suprafaţă.