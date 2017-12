Taximetrist înjunghiat de un client în centrul Constanței! Atacatorul a murit la spital!

O dimineață liniștită de duminică s-a transformat instantaneu într-un adevărat coșmar pentru un taximetrist al firmei Romaris, care s-a aflat la un pas de moarte, după ce a fost atacat cu ferocitate de un client. Totul s-a întâmplat azi dimineață, în jurul orei 08.30, în zona Capitol, exact la intersecția bulevardului Tomis cu strada Tudor Vladimirescu. Victima, Eliade Drăghici, în vârstă de 55 de ani, a povestit că tânărul de 24 de ani s-a urcat în autoturismul lui, un Logan cu numărul de înmatriculare CT 21 BRD, în zona Far și i-a spus că vrea să ajungă la Dacia. Omul a pornit în cursă, fără să bănuiască prin ce nenorocire avea să treacă... "Aveam mașina parcată pe trotuar, când a apărut el și mi-a spus că merge la Dacia. Inițial am ezitat. Era foarte transpirat și foarte agitat. Am plecat totuși. Când am ajuns în zona Casei de Cultură, pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, în fața mea se afla o mașină de Poliție. A văzut-o mi-a zis să virez la dreapta. Atunci mi-am dat seama că ceva e în neregulă cu el...", a povestit Eliade Drăghici. Acesta a virat pe bulevardul Tomis, a oprit și i-a spus clientului său că are probleme cu motorul. În clipele următoare o ploaie de lovituri s-a abătut asupra lui. Suspectul l-a înjunghiat cu o foarfecă în gât și de două ori în braț. Deși rănit, taximetristul a reușit să se opună. În secundele următoare, agresorul a deschis portiera mașinii și a fugit pe strada Tudor Vladimirescu.

"ERA RĂNIT ȘI SÂNGERA" Taximetristul, care coborâse din Logan, a început să strige după ajutor. "Am auzit un bărbat țipând și am ieșit în stradă ca să văd ce se întâmplă. Era întins pe asfalt, era rănit și sângera. Eu, dar și mai multe persoane care au văzut scena, ne-am apropiat pentru a-l ajuta. Am observat că avea o rană la gât și i-am pus ceva acolo ca să opresc sângerarea", a povestit o femeie care lucrează la un fast-food din apropierea locului în care a avut loc atacul. La puțin timp după ce agresiunea a avut loc, prin zonă a trecut un militar din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi (IJJ) Constanța, care tocmai își încheiase programul. Acesta a sunat imediat la 112. "Maiorul Bogdan Davidencu a anunțat imediat Serviciul de Ambulanță și capacitatea operațională de intervenție din cadrul IJJ Constanța. Jandarmii și polițiștii ajunși la fața locului au trecut la verificarea zonei iar în urma discuțiilor purtate cu mai multe persoane care se aflau pe stradă s-a constatat că agresorul a intrat în localul "Bourbon", rămânând în clădire", a declarat Răzvan Ivan, purtătorul de cuvânt al IJJ Constanța.

CAPTURAT După ce a fugit de la fața locului, autorul a pătruns într-o gospodărie din zonă, dar a fost gonit de proprietari. Acesta s-a întors pe bulevardul Tomis și a intrat în localul "Bourbon", pentru a se ascunde. Potrivit anchetatorilor, agresorul se înarmase cu un cuțit, furat din bar. După puțin timp, polițiștii Secției 3 și jandarmii au sosit la fața locului pentru a-l captura pe bărbatul recalcitrant. Potrivit unor surse judiciare, în starea de agitație teribilă în care se afla, acesta și-a provocat numeroase leziuni. Suspectul a fost imobilizat de oamenii legii și transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța, acolo unde ajunsese și victima sa. Viața agresorului nu a mai putut fi, însă, salvată, medicii precizând că acesta a murit ca urmare a unor plăgi produse prin autoînjunghiere la nivelul toracelui.

S-A AUTOMUTILAT Reprezentanții SCJU Constanța spun că atacatorul s-a automutilat. "În ceea ce îl priveşte pe agresor, acesta s-a automutilat. Și-a produs şase plăgi în epigastru şi trei în torace. A făcut stop cardio-respirator, a fost intubat şi resuscitat, iar apoi a făcut un alt stop. De data aceasta nu a mai putut fi salvat, moartea survenind prin autoînjunghiere”, a declarat dr. Mihnea Avram, directorul medical al unității sanitare.Taximetristul a rămas internat în spital, starea acestuia fiind stabilă.

AGRESOR IDENTIFICAT Polițiștii au pornit cercetările pentru a stabili identitatea agresorului, asupra căruia nu a fost găsit niciun document. Oamenii legii au descoperit în buzunarele lui două telefoane mobile, dar ambele aveau parole. După câteva ore, însă, anchetatorii au reușit să afle numele tânărului care a fost protagonistul scenelor de groază din centrul orașului. Este vorba, spun ei, despre Mihai Cosmin Jitar de 24 de ani din Constanța. Autoritățile s-au mobilizat la locul la care atacul a avut loc. Jandarmii au izolat perimetrul, iar criminaliștii Inspectoratului Județean de Poliție Constanța au început să ridice probe din Loganul victimei, dar și din jurul mașinii. Aceștia au găsit și foarfeca folosită de suspect, la un metru distanță de autoturism.

"O MESERIE RISCANTĂ..." Taximetriștii care au auzit despre teribilul incident în care a fost implicat colegul lor spun că și ei se tem adeseori pentru siguranța lor. "Este o meserie riscantă asta pe care o avem noi. Nu știi niciodată cine ți se urcă în mașină și ce intenții are. Fiecare se păzește cum reușește, dar pot apărea o mulțime de probleme. Noi suntem atenți la drum, la ce se întâmplă în față, ne e greu să ținem sub observație și clientul care în timpul ăsta poate să se pregătească să îți dea cu ceva în cap", a declarat un taximetrist constănțean. "Mi s-a întâmplat să iau clienți care după câteva minute au început să-mi vorbească urât. Din fericire, până acum nu am pățit nimic de genul a ceea ce s-a întâmplat pe bulevardul Tomis, dar trebuie să recunoaștem cu toții că aceasta este o ocupație în care riscurile sunt mari", a spus un alt coleg de breaslă de-al victimei.

