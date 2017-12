Taximetrist şi vânzătoare, jefuiţi cu un pistol airsoft

12:48:59 / 10 Martie 2014

Adevar la jumatate

Reportere , ai facut tu cercetari sau ai citit in ziarele de sambata? Iei bani degeaba ! In femeia de la magazin s-a tras cu pistolul, a sost ranita , a venit salvarea , etc etc , acum are o atela gipsata la o mana , iar telefonul i l-a luat ala prin forta , rupandu-i sortul, si fugind cu el. Acolo avea telefonul.