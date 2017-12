Taximetrist trimis la puşcărie pentru agresarea unui poliţist

01:10:56 / 15 Iulie 2014

pentru toti curiosi

celestin are hotarare judecatoreasca ca are voie sa isi vada copilu dar din pacate s-au intamplat niste certuri intre fosti soti dar cad au venit politisti celestin nu injura nu facea scandal era cu copilu in brate si i-au cerut sa se legitimeze ,el nu a vrut pe moment apoi unu tragea de mana stanga altu de dreapta si altu i-a smuls copilu si tot unu dinter ei adica simion adrian la muscat de muschi si pe el la durut si sa smucit si politistu sa ranit la buza i-au pus catusele si l-au dus la sectie unde acolo a fost batut,oare e corect?eu zic ca nu.voi judecati pe el dar voi sunteti perfecti?colonelul de la parchetul militar a spus ca nu trebuia sa il aresteze sau nici macar sa ii faca dosar penal.asa ca asta e trista intamplare.