Consiliul Concurenţei (CC) a sancţionat zece companii de taximetrie din Constanţa, cu peste 302.000 lei, pe motiv că s-ar fi organizat într-un cartel şi s-ar fi înţeles să fixeze tarifele pentru transportul persoanelor. O investigaţie similară s-a desfăşurat şi în Timişoara, unde una dintre firme a beneficiat de imunitate la plata amenzii, întrucât a fost prima care a informat CC cu privire la existenţa unui cartel. Preşedintele Ligii Taximetriştilor din Constanţa, Marin Neagu, a declarat că amenda a fost dată „pentru respectarea legii”. „Noi am respectat o hotărâre a Consiliului Local Constanţa, prin care sunt stabilite tarifele minime şi maxime pe care le pot practica taximetriştii. 80% dintre firmele locale au folosit tariful minim, de 1,48 lei+TVA. Pe cei de la Concurenţă nu îi interesează însă decât legea lor, care este mai a dracului decât ce aveam pe vremea Securităţii. În noiembrie 2010, Consiliul Local Constanţa a modificat hotărârea, stabilind doar un plafon maxim pentru tarife. Dar decizia CC era deja luată. Noi vom contesta amenda, în termen de 30 de zile, la Curtea de Apel Bucureşti”, a mai spus Neagu, precizând că investigaţia a pornit de la o autosesizare a CC şi nicidecum de la o plângere a vreunui client. Potrivit spuselor sale, CC a trimis 33 de inspectori la firmele de taximetrie constănţene, în 2008, care nu au găsit nimic în neregulă la acea vreme. „Imediat după aceea a apărut un raport de 150 de pagini în care eram acuzaţi de practici de cartel, probabil ca să îşi justifice cumva cheltuiala făcută, că doar cei 33 de inspectori au stat trei zile aici”, mai spune Marin Neagu. Dintre cele zece firme, cea mai mare amendă, de 72.515 lei, a primit-o Romaris. Valentino Doris are de plătit 67.283 lei, General Taxi are circa 46.000 lei, iar Nico&Sons s-a ales cu o amendă de 44.000 lei. Restul firmelor au primit amenzi cuprinse între 2.000 şi 7.000 lei.