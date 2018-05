Taximetristul care i-a dus o ladă de bere lui Dragnea a emigrat. Definitiv

Bogdan Lungu, șoferul de taxi care s-a întâlnit cu Liviu Dragnea la grătar, după ce l-a provocat pe Facebook, a emigrat din țară trei zile mai târziu.

Bogdan Lungu a promis o ladă de bere lui Liviu Dragnea dacă șeful Partidului Social-Democrat ar putea dovedi că își scrie singur postările pe Facebook.

Dragnea a primit pariul, a postat un selfie din mașină în timp ce posta și a invitat șoferul de taxi de 43 de ani să aducă băutura la sediul partidului din București. Cei doi s-au întâlnit la grătarul lui Dragnea și au încheiat un alt pariu, în care Dragnea a promis că va pune în funcțiune 150 km de autostradă până în 2020.

Pentru Lungu, totuși, n-a fost suficient. El a declarant la Euronews că intenționa oricum să părăsească țara, dar dorea să vadă dacă întâlnirea cu cel mai puternic politician din țară ar putea să-i schimbe părerea.

"Am vrut cu adevărat să vorbesc cu persoana de facto care conduce această țară, pentru a vedea dacă mă poate face să-mi pun la îndoială dorința de a părăsi România. Mi-am dat seama că lucrurile se vor înrăutăți și trebuie să am o cale de ieșire pentru binele celor doi copii ai mei. Decizia de a părăsi țara a fost una dificilă, dar întâlnirea cu dl Dragnea m-a convins și mai mult că este cea corectă", a spus el.

La trei zile după întâlnire, el a postat o fotografie pe Facebook, care-l arată cu un drapel românesc în fața clădirii Empire State Building din New York, cu titlul "Am plecat așa cum am promis".

El a continuat să comenteze: "Nu cred că voi reveni vreodată în România".