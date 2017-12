Taylor Swift a donat 250.000 de dolari şcolilor americane

Cântăreaţa americană şi-a celebrat a 20-a aniversare printr-o petrecere a cărei temă a fost sărbătoarea Crăciunului, oferită prietenilor, rudelor şi colegilor de trupă, ocazie cu care a donat 250.000 de dolari pentru şcolile pe care le-a frecventat şi cu care a colaborat de-a lungul anilor. ”Este un lucru pe care am dorit să îl fac la sfârşitul acestui an extraordinar şi mai ales cu ocazia aniversării mele. Am dorit să ofer ceva, la rândul meu, unui lucru în care cred cu tărie, iar acest lucru este educaţia”, a declarat Taylor Swift. ”Şcolile pe care le-am frecventat şi oamenii extraordinari de la care am învăţat m-au făcut să devin ceea ce sunt astăzi şi am dorit să le ofer ceva, la rândul meu”, a adăugat cântăreaţa americană. Suma donată va fi utilizată pentru achiziţionarea de cărţi şi manuale pentru elevi, pentru plata salariilor profesorilor şi pentru diverse programe educaţionale. Petrecerea a avut loc pe 13 decembrie, în ziua de naştere a cântăreţei, la reşedinţa familiei sale din oraşul Hendersonville, Tennessee. Potrivit presei americane, tânăra cântăreaţă şi-a petrecut noaptea dinaintea acestei petreceri preparând prăjituri cu unt şi ghimbir şi îngheţată cu frişcă şi se consideră foarte fericită că a putut să combine spiritul Crăciunului cu propria aniversare.

Taylor Alison Swift, născută pe 13 decembrie 1989, este o cântăreaţă americană de muzică pop-country. În 2006, a semnat un contract cu Big Machine Records, o casă de discuri independentă, care i-a lansat albumul de debut intitulat ”Taylor Swift”, vândut în peste 3,6 milioane de exemplare. Al doilea album, intitulat ”Fearless”, a fost lansat pe 11 noiembrie 2008, iar primul extras pe single, ”Love Story”, reprezintă cel mai mare succes al artistei americane, până în prezent. Acest album s-a vândut în peste 1,5 milioane de exemplare.