Cântăreaţa americană de country-pop Taylor Swift a mai doborât un record: peste 20 de milioane de discuri vândute, performanţă care o miră chiar şi pe artistă, după cum relatează presa internaţională. ”Este mai presus de orice înţelegere”, a comentat ea numărul de exemplare vândute din albumele intitulate ”Taylor Swift”, ”Fearless” şi ”Speak Now”. Noul record al cântăreţei i-a adus acesteia şi un premiu acordat la Londra, în finalul concertelor europene ale turneului pe care îl întreprinde. În vârstă de 21 de ani, Taylor Swift este primul artist din istorie care a intrat cu două albume diferite în Top 10 of the Year şi, totodată, prima cântăreaţă care, cu o piesă country, s-a aflat timp de opt săptămâni pe locul întâi în Topul Billboard 200. Cu single-ul ”Today Was a Fairytale”, Taylor Swift a mai doborât un record: peste 325.000 de exemplare vândute în prima săptămână de la lansarea piesei, performanţă neatinsă de o altă cântăreaţă.