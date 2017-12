Taylor Swift a primit şase nominalizări la American Music Awards 2015

Cântăreaţa country-pop Taylor Swift a primit cele mai multe nominalizări la American Music Awards 2015 şi este urmată la mică distanţă de cântăreţul britanic Ed Sheeran şi de muzicianul canadian The Weeknd în clasamentul artiştilor care vor concura la cele mai multe categorii de premii. Taylor Swift, Ed Sheeran şi The Weeknd, care au dominat împreună topurile muzicale din acest an, vor concura la cel mai râvnit trofeu - cel pentru artistul anului -, ce va fi decernat pe baza voturilor fanilor, într-o gală ce va avea loc la Los Angeles, pe 22 noiembrie, informează Reuters.

Taylor Swift, în vârstă de 25 de ani, a fost nominalizată de șase ori, în fiecare categorie pentru care a fost eligibilă, inclusiv la categoria albumul pop/rock preferat, pentru materialul ei discografic ”1989”, cel mai bine vândut album al anului 2014, care a cimentat tranziţia ei de la stilul country la dance-pop. Ea va concura şi cu Ariana Grande şi Meghan Trainor la categoria cea mai bună cântăreaţă pop/rock, iar unul dintre single-urile sale, ”Blank Space”, va concura la categoria cântecul anului. Ed Sheeran şi The Weeknd au primit fiecare cinci nominalizări.

Meghan Trainor, noul star al muzicii country Sam Hunt, britanicul Sam Smith, Nicki Minaj și trupa Walk the Moon au primit câte trei nominalizări.

