Taylor Swift, Cântăreaţa Anului

CÂŞTIGĂTORI CATEGORICI Cântăreaţa americană de muzică country Taylor Swift este marea câştigătoare a American Music Awards 2011, la a 39-a ediţie, după ce a fost desemnată Artistul Anului, la gala desfăşurată duminică seară, la Los Angeles. Pentru aceeaşi distincţie au fost nominalizaţi Lil Wayne, Adele, Katy Perry şi Lady Gaga. Taylor Swift a câştigat şi trofeele categoriilor Cea mai bună cântăreaţă de country şi Cel mai bun album de country al anului, pentru ”Speak Now”. Taylor Swift a părut chiar surprinsă de această victorie. ”Este unul dintre cele mai nebuneşti lucruri care mi s-au întâmplat vreodată. Habar n-am ce trebuie să spun. Nu credeam că se va întâmpla”, a adăugat aceasta.

Tot cu trei trofee s-a ales şi artista britanică Adele, în timp ce Lady Gaga nu a fost premiată la nicio categorie, în ciuda celor trei nominalizări. Adele, în vârstă de 23 de ani, absentă de pe scenă, până la sfârşitul anului, din cauza unor probleme legate de corzile vocale şi care nu a fost prezentă nici la ceremonia de la Teatrul Nokia, a fost desemnată Cel mai bun interpret de pop/rock, Cea mai bună artistă contemporană şi Cel mai bun album pop/rock, pentru ”21”. În 2010, canadianul Justin Bieber a fost desemnat Artistul Anului, dar anul acesta nici nu s-a mai clasat în topul celor cinci favoriţi ai telespectatorilor americani. A fost nominalizat la secţiunea Cel mai bun cântăreţ în stil rock/pop, dar a fost depăşit de Bruno Mars.

Nicki Minaj, care a deschis ceremonia cu hitul ei ”Super Bass”, a fost o altă mare câştigătoare a serii, în categoriile dedicate muzicii rap, la categoriile Artistul Preferat şi Cel mai bun album, pentru ”Pink Friday”. La categoriile dedicate muzicii country, celelalte premii importante le-au revenit lui Blake Shelton, pentru Cel mai bun cântăreţ şi trupei Lady Antebellum, pentru Cel mai bun grup. Maroon 5 a câştigat premiul pentru Cel mai bun grup pop/rock. La categoriile dedicate stilului R&B, Rihanna a primit premiul pentru Cel mai bun album, pentru ”Loud”, la care concura şi fostul ei iubit Chris Brown. De asemenea, Usher a fost numit cântăreţul R&B preferat, iar categoria feminină echivalentă a avut-o pe Beyonce drept câştigătoare. Foo Fighters a câştigat premiul pentru Cea mai bună trupă alternative rock, iar Jennifer Lopez a primit titlul de Cea mai bună cântăreaţă latino. Trupa Casting Crowns a fost premiată drept Cea mai bună trupă internaţională. De altfel, Jennifer Lopez a cântat de două ori în timpul galei American Music Awards, o dată singură şi o dată alături de solistul trupei Black Eyed Peas, will.i.am. Şi Justin Bieber a cântat piesa sa dedicată sărbătorilor de iarnă ”Under the Mistletoe”, iar Enrique Iglesias, piesa ”I Like How It Feels”. Au mai cântat în timpul ceremoniei, printre alţii, Marc Anthony şi Pitbull, dar şi LMFAO.

UN NOU SĂRUT Două vedete internaţionale, Katy Perry şi Heidi Klum, au fost protagonistele unei scene lesbi, însă fără a avea vreun final. Atunci când fotomodelul Heidi Klum i-a înmânat premiul special lui Katty Perry, pentru a o recompensa pe prima femeie din istoria muzicii pop care a avut cinci single-uri de pe un singur album, cele două staruri şi-au apropiat buzele, ca şi cum s-ar fi sărutat provocator, însă ele s-au limitat doar la a mima un sărut. Cea care a dat startul săruturilor a fost Madonna. În 2003, diva pop s-a sărutat cu Britney Spears şi Christina Aguilera. Şi Sandra Bullock a şocat publicul de la Critics\' Choice Awards, în ianuarie 2010, când a sărutat-o pe actriţa Meryl Streep. Şi tot Sandra Bullock a mai uimit o dată audienţa la decernarea Premiilor MTV 2010, când a sărutat-o pe actriţa Scarlet Johansson.