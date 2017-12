Taylor Swift, din nou singură

Norocul în dragoste pare să o ocolească pe Taylor Swift. Cântăreaţa de 22 de ani s-a despărţit de iubitul ei, Conor Kennedy. Despre mult-premiata vedetă şi nepotul fostului preşedinte american JFK se spune că s-au separat de ceva vreme. În plus, artista americană a fost zărită cu membrul trupei One Direction, Harry Styles. ”Conor are doar 18 ani şi nu era gata pentru ceva foarte serios, dar Taylor îşi caută sufletul pereche şi l-a cam speriat de cât de insistentă era. Taylor era obsedată de familia Kennedy. Dar era mai mult obsedată de ideea de a se întâlni cu un Kennedy decât de cine era el”, a declarat o sursă din anturajul lui Conor Kennedy. Cei doi au fost zăriţi prima dată în luna iulie şi blonda mărturisea că i-a lipsit, de când l-a lăsat în Massachusetts, ca să se întoarcă acasă, în Nashville, pe perioada verii.