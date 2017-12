Taylor Swift nu mai crede în reguli, în dragoste

Se zvoneşte că s-a cuplat cu Chord Overstreet, dar Taylor Swift încă nu se grăbeşte să confirme acest lucru. În plus, tânăra cântăreaţă a recunoscut că nu încearcă să găsească dragostea şi că vrea să fie surprinsă când îl va întâlni pe bărbatul potrivit. ”Nu există reguli când vine vorba de dragoste. Încerc să las dragostea să mă surprindă, pentru că nu ştii niciodată de cine te vei îndrăgosti”, a declarat starul. În plus, Taylor Swift a mărturisit că nu caută neapărat un bărbat celebru. ”Nu ştii cine urmează să intre în viaţa ta şi eu, când descriu persoana cu care vreau să sfârşesc, nu mă gândesc la cariera ei sau cum arată. Descriu sentimentul pe care îl am când sunt cu ea”, a completat vedeta de 21 de ani.