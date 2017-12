Taylor Swift, preferata adolescenţilor americani

Cântăreaţa americană de muzică country Taylor Swift a primit şase trofee la Teen Choice Awards 2011, duminică, fiind considerată marea câştigătoare a acestei gale. Taylor Swift, a cărei popularitate a început să crească în 2006, când şi-a lansat albumul de debut, la vârsta de 16 ani, a fost desemnată Preferata Absolută Adolescenţilor Americani. Taylor Swift s-a impus, totodată, la categoriile Cântăreaţa preferată, Cântăreaţa country preferată, Simbol al modei pe covorul roşu, Cel mai bun cântec country, pentru piesa ”Mean” şi Cel mai bun cântec de ascultat după o despărţire, pentru ”Back to December”. Acceptând premiul Preferata Absolută Adolescenţilor Americani, artista americană, în prezent în vârstă de 21 de ani, le-a mulţumit fanilor şi a glumit spunând pe scenă: ”A trecut mult timp de când eram adolescentă! Cam doi ani”.

Selena Gomez, care a interpretat piesa ei de succes ”I Love You Like a Love Song”, alături de trupa The Scene, s-a impus la categoria Actriţa preferată într-un serial de televiziune, graţie rolului din ”Wizards of Waverly Place / Vrăjitorii de la Waverly Place”. A fost desemnată învingătoare, totodată, la categoria Cea mai fierbinte adolescentă, iar trupa The Scene a fost desemnată Cea mai bună trupă, impunându-se şi la categoria Cântecul preferat al anului, cu piesa ”Who Says”. Justin Bieber, iubitul Selenei Gomez, s-a impus la categoriile Cel mai fierbinte adolescent şi Cel mai bun mesaj postat pe Twitter. Justin Bieber, în vârstă de 17 ani, a fost desemnat şi Cel mai bun cântăreţ şi a primit un premiu pentru actorie, graţie apariţiilor sale recente în câteva seriale nord-americane.

Trofeul Inspire i-a revenit cântăreţei şi actriţei Demi Lovato, în vârstă de 18 ani, care a anunţat în 2010 că îşi întrerupe turneul pe care îl susţinea, pentru a se interna într-o clinică specializată în tratarea abuzurilor. De atunci, Demi Lovato a vorbit în mod deschis despre problemele ei, tulburările de alimentaţie şi tendinţele de automutilare şi despre abuzurile la care era supusă la şcoală, în adolescenţă. Aceasta a înfiinţat Fundaţia Love Is Louder than the Pressure to Be Perfect, cu scopul de a-i ajuta pe copii şi pe adolescenţi să reziste mai bine în faţa stresului şi a presiunii.

Alte două trofee importante ale galei de duminică i-au revenit britanicului Robert Pattinson, starul francizei ”Twilight / Amurg”, care a fost desemnat cel mai bun vampir, pentru rolul său din această serie cinematografică foarte populară printre adolescenţi, dar şi cel mai bun actor într-un film dramatic. Printre ceilalţi câştigători ai galei, organizată la Amfiteatrul Gibson din Universal City din Los Angeles, s-au numărat Cameron Diaz, desemnată Cea mai bună actriţă într-o comedie, Ashton Kutcher, Cel mai bun actor într-o comedie romantică, Justin Timberlake, Cel mai bun actor într-o comedie, Blake Lively, Cea mai bună actriţă într-un serial de televiziune şi distribuţia musical-ului ”Glee”, desemnat cel mai bun serial de comedie.

Gala Premiilor Adolescenţilor Americani, a cărei primă ediţie a avut loc în 1999, este organizată anual, de postul de televiziune Fox. În cadrul acestei gale sunt onorate cele mai mari realizări din muzică, cinematografie, sport, televiziune şi modă, iar trofeele sunt acordate în urma voturilor exprimate de fanii cu vârste cuprinse între 13 şi 19 ani. Câştigătorii primesc ca trofeu o placă de surf în mărime naturală, de departe premiul cu cele mai mari dimensiuni din showbiz, al cărui design este personalizat în fiecare vară.