Taylor Swift, puţin însărcinată?!

Presa de scandal din SUA o are în vizor, zilele acesta, pe Taylor Swift, despre care circulă zvonul că este însărcinată şi că îl va face tătic pe Harry Styles, membru al trupei britanice One Direction. Zvonul, neconfirmat de staff-ul vedetei de 23 de ani, a apărut după ce interpreta a făcut o vizită la ginecolog, iar doctorii au confirmat că aşteaptă un copil. În principiu, britanicul de 18 ani ar fi tatăl, mai ales că deja s-a lăudat cu asta. ”Harry le-a spus deja unor prieteni londonezi că are o super-spermă şi este foarte mândru că a lăsat-o pe Taylor însărcinată”, a subliniat o sursă. Tânărul şi-a manifestat încântarea, distrându-se cu nişte studente, după ce şi-a condus iubita la aeroport. Există însă voci care cred că adevăratul tată al copilului ar putea fi fostul ei iubit, Connor Kennedy, tot de 18 ani, din celebra familie de politicieni americani.