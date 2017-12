Taylor Swift s-a mutat la New York

Cântăreaţa şi compozitoarea americană Taylor Swift are o slăbiciune pentru reşedinţe somptuoase şi, cum dispune şi de o avere considerabilă, îşi poate îndeplini capriciile… imobiliare. Vedeta de 24 de ani a dat 20 de milioane de dolari pe un duplex în cartierul Tribeca din New York, care i-a aparţinut, în trecut, regizorului neo-zeelandez Peter Jackson. Iniţial, acesta cerea 21,5 milioane de dolari, dar cum nimeni nu a oferit un asemenea preţ, a fost nevoit să îl scadă. Taylor Swift le-a spus prietenilor săi că această achiziţie nu înseamnă că aruncă bani pe fereastră, ci este o investiţie foarte bună. Cântăreaţa s-a mutat deja în duplexul său din New York, care se întinde pe 1.788 de metri pătraţi şi dispune de şase dormitoare, trei băi şi o toaletă de serviciu, cu podele şi lambriuri de lemn. Taylor Swift se mai bucură de zece dulapuri imense, dar şi de o cameră de garderobă cu oglinzi duble, iluminată profesionst, pentru ca vedeta să se poată îmbrăca şi machia în voie.

Taylor Swift deţine deja o casă în Beverly Hills, California, dar şi un penthouse dublu la Nashville, în statul Tennessee, reşedinţă pe care o consideră domiciliul său de bază. Totodată, anul trecut şi-a cumpărat o casă de 17,75 milioane de dolari la Watch Hill, în statul Rhode Island. Vedeta este o binecuvântare pentru agenţii imobiliari, mai ales că piaţa din SUA abundă în reşedinţe scumpe scoase la vânzare. Pe Coasta de Vest a SUA, Jodie Foster se chinuie din 2013 să îşi vândă o casă din Hollywood Hills, fiind acum nevoită să îi scadă preţul. În iunie 2013, actriţa cerea 6,4 milioane de dolari, dar acum vrea 5,75 milioane de dolari. În ianuarie 2012, Jodie Foster a reuşit să vândă o altă casă din Beverly Hills, contra sumei de 8,3 milioane de dolari, înainte să cumpere o altă reşedinţă în acelaşi cartier exclusivist, pentru 11,75 milioane de dolari, pe care a considerat-o mai potrivită pentru a-i creşte pe cei doi băieţi ai săi.