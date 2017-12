Secretarul de stat din Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) Denisa Pătraşcu a semnat un acord de parteneriat cu L\'Associazione delle Donne Romene in Italia - ADRI pentru promovarea şi extinderea proiectului \"Te iubeşte mama\", atât la nivelul instituţiilor sau organizaţiilor din România, cât şi la nivelul celor din Italia. Proiectul implementat de ADRI are ca obiectiv principal facilitarea comunicării audio-vizuale între copiii rămaşi în România şi părinţii acestora aflaţi la muncă în Italia. Denisa Pătraşcu a declarat că deocamdată este vorba de un proiect pilot iniţiat de Primăria din Milano, dar suportat integral de ADRI. Patru biblioteci din Milano şi cinci biblioteci din judeţele Dolj, Gorj, Neamţ, Satu Mare şi Suceava asigură contactul copiilor cu părinţii, punând la dispoziţie calculatoarele din dotare şi accesul la Skype. \"În general, femeile care muncesc în Italia au posibilităţi limitate şi pentru ele accesul la un calculator conectat la internet nu este chiar atât de facil\", a spus secretarul de stat, precizând că acestea sunt ajutate de către bibliotecare, dacă nu ştiu cum să utilizeze computerul. Denisa Pătraşcu a mai spus că ADRI doreşte să încheie un parteneriat şi cu Ministerul Educaţiei, astfel încât copiii să poată folosi baza logistică a şcolilor pentru a comunica cu părinţii aflaţi în străinătate. „MMFPS îşi reafirmă întreaga disponibilitate faţă de sprijinirea oricăror iniţiative venite din partea reprezentaţilor organizaţiilor nonguvernamentale care activează în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, al căror scop este, dincolo de orice îndoială, acela de a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor din România şi asigurarea unei respectări reale a drepturilor acestora\", se arată într-un comunicat. Coordonatorul şi iniţiatorul proiectului, Silvia Dumitrache, a precizat pe site-ul proiectului că doreşte crearea unei reţele combinate de comunicare audio-vizuală pentru menţinerea legăturilor fundamentale dintre membrii familiei, dar şi susţinere psihologică atât a mamelor, a părinţilor plecaţi, cât şi a copiilor rămaşi acasă. Proiectul \"Te iubeşte mama!\" se derulează în prezent cu sprijinul bibliotecilor publice din cadrul Programului Naţional Biblionet, scopul acestuia fiind să prevină şi să reducă numărul de sinucideri în rândul copiilor rămaşi în România, pe care italienii îi numesc \"orfani bianchi\". \"Am aflat că dintre cei peste un milion de români care muncesc în Italia, numai în nord sunt peste 130.000 de femei cu vârsta medie de 40 de ani, care şi-au lăsat copiii în România în grija celuilalt părinte, a bunicilor sau a unor rude. Există şi cazuri când copiii au fost pur şi simplu lăsaţi singuri să se descurce, iar în astfel de cazuri legătura cu mama din Italia se face destul de greu şi rar\", a precizat Silvia Dumitrache pe site-ul proiectului. Ea a mai arătat că în viitor doreşte să transforme site-ul proiectului www.teiubestemama.it într-un portal de comunicare între românii aflaţi la muncă în străinătate şi copiii sau rudele lor din România, cu sprijinul reţelei puse la punct a bibliotecilor publice care au aderat la Programul Biblionet.