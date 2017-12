Te uită cum plouă-n decembre

Vreme închisă și ploi, de asta vom avea parte și în următoarele zile la Constanța. Astăzi vremea va fi în general închisă în toată Dobrogea, cu valori normale din punct de vedere termic. Cerul va fi temporar noros, iar local vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări atât pe litoral, cât și în Deltă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 8 grade C, iar cele minime între 0 și 5 grade. La Constanța, temperaturile vor fi izolat mai ridicate, și vor atinge până la 6 - 7 grade. Local va fi ceață. Și mâine vom avea parte tot de vreme închisă, însă se va încălzi ușor. Așa că temperaturile maxime vor atinge chiar și pragul de 10 grade C, iar cele minime se vor situa între 0 și 6 grade C. Cerul va fi noros, iar izolat va fi ceață. Va ploua, mai ales în timpul nopții. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe litoral și în Deltă. Duminică, 7 decembrie, vremea va fi în general închisă, relativ normală termic. Cerul va fi noros și local. Va ploua și duminică, mai ales ziua. Totodată, vântul va sufla slab și moderat, iar izolat va fi ceață. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 10 grade C, iar cele minime între 0 și 5 grade C, care sunt apropiate de mediile multianuale.

TEMPERATURI MAI RIDICATE DECÂT ÎN MOD NORMAL De fapt, întreaga lună decembrie va sta sub semnul precipitațiilor mixte și al temperaturilor în general apropiate de mediile multianuale, precizează meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). După 7 decembrie, se va reveni la un regim termic aproape normal în aproape toată țara, cu temperaturi pozitive pe timpul zilei. Este și cazul Constanței, unde sunt posibile valori termice mai ridicate decât cele normale, potrivit prognozei ANM. În decembrie, temperaturile medii lunare se vor încadra între -5 grade C, în Transilvania și Moldova, și 3 grade Celsius, la noi. Cantitățile de precipitații vor oscila între 20 de litri/metrul pătrat în Dobrogea.

UMIDITATEA SOLULUI, ÎN LIMITE SATISFĂCĂTOARE De astăzi și până la 9 decembrie, rezerva de umiditate pe profilul de sol 0-100 cm, în cultura grâului de toamnă, se va încadra în limite satisfăcătoare, apropiate de optim şi optime, în majoritatea zonelor de cultură, au anunțat specialiștii ANM. Deficite moderate de apă în sol (secetă pedologică moderată) se vor înregistra doar izolat, în centrul şi sudul Transilvaniei.