Tea Leoni nu își urăște fostul soț

Actriţa americană Tea Leoni a vorbit pentru prima dată despre căsnicia sa cu David Duchovny, la câteva luni de la divorţ, declarând într-un interviu că tot ce simte pentru fostul său soţ este iubire şi că nu îl va putea urî niciodată. Actriţa a declarat, într-un interviu pentru revista ”Parade”, că nu are decât sentimente de dragoste pentru David Duchovny, fostul său soţ, cu care a fost căsătorită 17 ani. ”David mi-a dăruit cele mai importante două cadouri de pe această planetă. Nu ştiu cum aş putea să îl urăsc vreodată. Ne-am iubit întotdeauna şi ne adorăm copiii. Nu fac pe proasta, ştiu că sentimentele pot fi rănite şi că lucrurile pot deveni neplăcute. Am trecut şi noi prin momente de genul acesta. Dar copiii sunt mult prea importanţi şi David Duchovny simte la fel. Ştiu asta! E un bărbat bun”, a afirmat Tea Leoni, care are doi copii cu actorul american, Kyd Miller, de 12 ani, şi Madelaine West, de 15 ani.

Tea Leoni şi David Duchovny s-au căsătorit în 1997, iar ultimii ani ai căsniciei au fost marcaţi de mai multe perioade de despărţire. În luna iunie, David Duchovny a depus actele de divorţ în secret, motivând decizia de despărţire prin ”deteriorarea iremediabilă a relaţiei”. Cei doi s-au despărţit pentru o perioadă în 2008, când David Duchovny s-a internat pentru a urma un tratament împotriva dependenţei de sex. Trei ani mai târziu, cei doi actori au mai luat o pauză în relaţie. Potrivit acordului la care au ajuns împreună la divorţ, David Duchovny şi Tea Leoni împart custodia celor doi copii ai lor. Ambii actori locuiesc în cartierul Upper West Side din New York.