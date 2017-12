Te-ai prostituat, te-au concediat!

07:53:25 / 09 Februarie 2015

Mas media , jale !

Ca mai multe lucruri negative in tara asta, ne meritam si o parte din posturile , bine cotate, de tv, in care se promoveaza prostia, prostul gust, si in general toate scursurile societatii, care se trezesc peste noapte mari vedete (ex. Artur din Ceptura sau mascariciul Mazare ).Astea sunt "valorile si inteligenta" romanilor, un copil talentat intr-un domeniu sau un om de stiinta , nu prezinta interes din partea posturilor tv, pentru ca nu le face rating.