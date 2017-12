Teama de aspartam

Aspartamul, care se mai poate găsi şi sub denumirile de aminozahăr, Nutrasweet sau Canderel, se află, în prezent, în peste şase mii de alimente, de la băuturi răcoritoare, bomboane, cereale, dulciuri, vitamine, unele medicamente, alimente pentru persoanele cu diabet, fapt care îngrijorează specialiştii. Care2 arată că persoanele care consumă, în cantitate mare, alimente cu această substanţă, pot avea fel de fel de simptome neplăcute, de la dureri de cap, schimbări bruşte de stare de spirit şi chiar halucinaţii. Şi asta nu este tot, potrivit specialiştilor. Pot apărea problemele gastrointestinale, dar, tot potrivit celor care au cercetat îndelung această problemă, pot apărea afecţiuni mai grave precum: scleroza multiplă, boala Alzheimer, artrita, panica excesivă şi inexplicabilă, Lupus, Parkinson, hipotiroidism, diabet şi posibilele sale complicaţii etc. Pe de altă parte, producătorii au explicat că aspartamul este recomandat în alimentele pentru slăbit, fiind mai bun decât zahărul. Cercetările din ultima perioadă arată însă contrarul. De exemplu, dacă bei sucuri fără zahăr poţi începe să suferi de sindromul metabolic şi să îţi dublezi riscul de obezitate. Totodată, consumând mult aspartam îţi pot apărea dereglări la nivelul: metabolismului şi al aminoacizilor; structurii proteinelor, integrităţii acizilor nucleici etc.