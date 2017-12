Ţeapă cu file cec false, dată de acolitul lui Saviuc

Judecat în libertate în dosarul tâlhăriei de la Hârşova, în care magistraţii îl condamnaseră iniţial la 15 ani de închisoare, Marian Alexandru Lupu, complicele cunoscutului Vasile Saviuc, are din nou probleme cu legea. El a fost prins, miercuri dimineaţă, în timp ce, ajutat de doi complici, încerca să cumpere ulei industrial folosind cecuri false, sub paravanul unei firme-fantomă. Ofiţerii de la Investigarea Frudelor, din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa, spun că se află pe urmele grupării, din care mai fac parte Mihai Lupu şi Ahduan Iuseir, de la sfârşitul anului trecut. Din probele adunate până în prezent, anchetatorii au stabilit că cei trei bărbaţi au înşelat mai mulţi reprezentanţi ai unor societăţi comerciale din Constanţa şi Bucureşti. Oamenii legii spun că suspecţii cumpărau ulei industrial, motorină sau anvelope pe care, în momentul preluării, le achitau prin emiterea în fals de file cec sau bilete la ordin fără acoperire. Marfa era apoi valorificată în interes personal. Miercuri dimineaţă, cei trei au fost prinşi de anchetatori chiar în momentul în care încheiau o nouă afacere profitabilă... Operaţiunea a fost derulată cu ajutorul luptătorilor Serviciului de Acţiuni Speciale. Anchetatorii au efectuat opt percheziţii în locuinţele suspecţilor, precum şi la sediul social al societăţii pe care bărbaţii pretindeau că o reprezintă. Oamenii legii au ridicat înscrisuri şi mai multe bunuri. Oficialii IPJ Constanţa spun că prejudiciul a fost estimat la suma totală de 497.240 de lei şi că anchetatorii au reuşit să recupereze bunuri, printre care şi câteva ATV-uri, în valoare de 400.000 de lei. Joi după-amiază, cei trei suspecţi au fost prezentaţi magistraţilor Judecătoriei Constanţa, cu propuneri de arestare preventivă sub aspectul comiterii infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals în concurs şi în formă continuată.

DOSARE ÎN ŞIR Marian Alexandru Lupu este un vechi client al poliţiştilor constănţeni. În dosarul tâlhăriei din Hârşova, aflat acum pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procurorii l-au acuzat pe Lupu că pe 10 noiembrie 2008, împreună cu Vasile Saviuc, George Cristian Ene, Mihai George Sîntion, Tănase Lupu şi Ionuţ Velichea, a intrat în locuinţa soţiei unui om de afaceri. După ce au bătut-o pe femeie pentru a o determina să le spună codul, aceştia au furat din seif 140.000 de euro şi 730.000 de lei. Trei zile mai târziu, pe 13 noiembrie 2008, Marian Alexandru Lupu a devenit subiectul unui nou dosar penal ce a avut ca urmare condamnarea a trei lucrători din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa. Procurorii au stabilit că poliţistul Daniel Andrei Mircea i-a spus lui Lupu că maşina sa este dată în urmărire generală, cu toate că informaţia reprezenta secret de serviciu. Ulterior, pe 7 decembrie 2008, Mircea a încălcat din nou legea atunci când i-a cerut unui coleg să-l „ierte” pe vărul lui Lupu, care trecuse cu maşina pe culoarea roşie a semaforului, şi să-l amendeze pentru că nu a avut documentele de identitate la el. Poliţiştii Enis Vuap şi Elvir Osman au fost judecaţi pentru că au închis ochii de mai multe ori la neregulile comise în trafic de prietenii şi cunoştinţele colegilor lor. În acest dosar, Marian Alexandru Lupu a fost iertat de magistraţi.