Ţeapă în numele Guvernului

IDENTITATE FALSĂ. Un bărbat din Bucureşti a fost reţinut de oamenii legii după ce a încercat să ţepuiască o firmă din Medgidia cu suma de 850.000 de lei. Procurorii spun că Dumitru Cercel a mers pe 19 iunie la sediul societăţii şi a cerut o întrevedere cu administratorul, căruia i-a spus că se numeşte Doru Teodorescu şi că este, nici mai mult, nici mai puţin, decât şeful Corpului de Control al Guvernului României! După ce s-a prezentat, spun anchetatorii, „domnul Teodorescu” a început să-i explice reprezentantului firmei că a primit sarcina de a cumpăra 1.000 de computere pentru diverse instituţii publice şi că vrea să-i dea lui contractul în valoare de aproape un milion de lei. Pentru a-şi convinge interlocutorul că nu vorbeşte în vânt, Cercel i-ar fi prezentat acestuia o legitimaţie falsă, cu stema României, pe care aplicase mai multe ştampile. Cei doi au convenit să se întâlnească a doua zi pentru a pune la punct amănuntele afacerii. Bănuind că ar putea deveni victima unei escrocherii, administratorul societăţii a mers în aceeaşi zi la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, unde a depus o reclamaţie împotriva „emisarului” Executivului, care avea de gând să-l binecuvânteze cu un contract atât de avantajos. În realitate, aşa – zisul angajat al Guvernului avea de gând să pună mâna pe bunuri şi să nu le plătească niciodată.

PRINS ÎN RESTAURANT. Oamenii legii au intrat pe fir şi au pus la cale un flagrant pentru a doua zi. Potrivit anchetatorilor, pe 20 iunie, în jurul orelor 12.00, Dumitru Cercel a intrat în restaurantul „Pub Galaxy”, din oraşul Medgidia, unde urma să poarte o discuţie hotărâtoare cu administratorul societăţii. Înainte ca actele să fie semnate, Dumitru Cercel i-a explicat acestuia că afacerea se va derula prin intermediul firmei SC Universal Tools, din oraşul Hârşova, pretinzând că Executivul foloseşte societatea respectivă pentru unele achiziţii publice. Ce nu ştia bărbatul în timp ce încerca să-şi atragă victima în capcană era faptul că oamenii legii se aflau în apropiere şi erau pregătiţi să intervină. La un moment dat, întrevederea a fost întreruptă de poliţiştii care au intrat în local şi l-au reţinut. Anchetatorii au efectuat o percheziţie în autoturismul marca Audi, pe care escrocul îl conducea deşi nu avea permis, şi au găsit legitimaţiile şi ecusoanele false, dar şi mai multe cărţi de vizită pe care era scris numele Doru Teodorescu. În plus, în urma verificărilor, anchetatorii au descoperit că societatea Universal Tools SRL nu avea în cont... niciun leu.

COMPLICE. Potrivit procurorilor, în escrocherie ar mai fi implicat şi Vasile Marcel, din localitatea constănţeană Mircea Vodă, unul dintre foştii asociaţi ai firmei SC Universal Tools din Hârşova, care i-ar fi dat lui Cercel certificatul de înmatriculare emis pentru această societate, deşi nu mai avea dreptul să facă aşa ceva, după ce ieşise din afacere. Vasile Marcel se afla la aceeaşi masă cu Cercel şi cu denunţătorul în momentul în care oamenii legii au acţionat. „Astăzi am formulat pe numele celor doi propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile sub aspectul comiterii infracţiunilor de tentativă la înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uzurpare de calităţi oficiale, conducere fără permis respectiv complicitate la înşelăciune”, a declarat procurorul de caz, Teodor Niţă, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. Magistraţii au emis, aseară, pe numele suspecţilor, mandate de arestare pentru 29 de zile. Anchetatorii spun că Dumitru Cercel a mai avut şi până acum nenumărate probleme cu legea. Într-o altă speţă, acesta a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă, dosarul aflându-se în prezent pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.