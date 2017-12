Țeapă! Taxele care scad în 2017... nu mai scad

21:53:43 / 13 Decembrie 2016

Multumesc Paul NĂSĂUDEANU

Am citit cu placere articolul si sunt de acord la capitolul Prima Casa. Guvernele au sustinut/si sustin programe gauri negre pentru buget pretinzand ca regleaza piata libera cand te fapt o deregleaza mentinand preturile ridicate artificial in piata imobiliara. Cat despre seriozitatea politicienilor (dreapta sau stanga) situatia este cunoscuta si nu cred ca mai are rost sa o discutam. In locul PSD-ului as fi mers pe anularea impozitului pe bonurile de masa decat pe anularea supraaccizei, exista riscul ca/companiile de distributie carburanti sa nu reduca pretul la pompa ci sa pastreze diferenta de pret. Nu sunt fan Dragnea/PSD dar omul in viclenia lui a fost oarecum cinstit, a preferat sa bata in retragere cu taierea de taxe decat sa faca praf bugetul. Personal nu dau doi bani pe disputele intre Dragnea PSD-Ciolos PNL, ma intereseaza doar ca ei (oricare partid) sa ne imbunatateasca viata ,a mea, a ta, a noastra. O seara placuta.