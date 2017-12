Teatru şi muzică pentru publicul estival

Publicul estival amator de teatru şi muzică are la dispoziţie, în staţiunile de pe litoralul românesc, o ofertă variată de spectacole de calitate. Teatrul de Vară din Costineşti va fi, în zilele de 25 iulie, 1, 11 şi 21 august, gazda unui eveniment inedit, special creat pentru tinerii spectatori şi prezentat sub titulatura „Distrează-te cu Atitudine!”. Este vorba despre un spectacol plin de adrenalină, dans, muzică şi comedie, „condimentat” cu momente de hip-hop, pe muzica lui Grassu XXL şi de street-dance. De asemenea, la platane va sta DJ-ul din echipa lui Grassu XXL, artist care se remarcă prin mesajul social de impact, prin tehnicitatea interpretării şi prin ingeniozitatea cu care combină ritmuri şi generează stări. Din cadrul acestui show antrenant nu va lipsi nici o reprezentaţie de stand up comedy, susţinută de Tiberiu Popovici, din „Trupa Cealaltă”, trupă rezidentă în Café DeKO din capitală.

O altă staţiune de pe litoralul românesc unde se organizează numeroase evenimente dedicate publicului estival este Eforie. În zilele de 27 iulie, 3 şi 8 august, la Teatrul de Vară din Eforie Nord va avea loc un spectacol de teatru neconvenţional, cu mare succes la tineri, „Dragostea durează trei ani”. Piesa s-a jucat mai ales la Bucureşti, numărul spectacolelor ajungînd la 250, pe parcursul a două stagiuni.

Romanul „Dragostea durează trei ani” face parte dintr-o trilogie care a debutat cu „Memoriile unui tînăr ţicnit”. Beigbeder rezuma, cu o sinceritate dezarmantă, povestea trilogiei: „În primul volum, mă îndrăgosteam, în al doilea mă însuram, în al treilea divorţam şi mă însuram din nou”. Povestea este aparent simplă: plictisit de soţia sa, Anne, Marc Marronnier se îndrăgosteşte pătimaş de nonconformista Alice. Marc divorţează de nevastă, bineînţeles, exact după cei trei ani... apocaliptici, dar nu se căsătoreşte cu amanta Alice, care a divorţat şi ea, între timp, de Jean.

Din distribuţia spectacolului fac parte: Cristi Iacob - Marc, Adriana Trandafir - Anne, Gabriela Iacob - Alice, Vitalie Bichir - Jean, Ioana Marchidan - Prostituata. Scenografia este realizată de Lian Ionesco, iar dramatizarea şi regia artistică de Chris Simion.

„Dragostea durează trei ani” este un spectacol prezentat ca o petrecere de divorţ, cu un text viu şi plin de umor, cu sintagme general valabile şi personaje carismatice, deşi puţin superficiale, în care ne regăsim cu toţii.

Evenimentele sînt organizate de asociaţia ArTITUDE şi Casa de Cultură Preoteasa din Bucureşti. Preţul biletelor la spectacole este de 20 de lei, iar tinerii beneficiază de o reducere de 50%, la intrare, pe baza carnetului de student.