Teatru-dans şi comedie, pe scena de la malul mării

Weekend-ul acesta aduce pe scena Teatrului de Stat Constanţa o serie de spectacole care vor stârni interesul celor care doresc o alternativă culturală de petrecere a sfârşitului de săptămână. Astfel, în această seară, începând cu ora 19.00, constănţenii au la dispoziţie cea mai nouă producţie teatrală de la malul mării, spectacolul de teatru-dans „Cavalerii mesei rotunde”, în regia şi coregrafia lui Călin Hanţiu. Cu o coloană sonoră inspirată de muzica lui Rick Wakeman, Maurice Ravel, Janis Joplin sau Queen şi purtând amprenta cunoscutului designer Marcela Cuzic, cea care a realizat costumele, spectacolul care a avut, de curând, premiera, are o distribuţie interesantă, din care nu lipsesc numele consacrate şi nici tinerii în plină afirmare sau corpul de dans al teatrului. Pe scenă vor putea fi urmăriţi: Ionuţ Buruiană (student), Raimonda Potlog, Cristiana Drăgan,Tiberius Stanciu (student), George Tudor, George Jurubiţă (student), Adina Larisa Alexandrescu, Oana Moisuc (elevă), alături de Compania de dans a teatrului: Theodora Spirescu, Andreea Ţuţui, Mădălina Stahei, Mădălina Radu, Daniela Gârbăcea. Spectacolul se bucură de participarea studenţilor Universităţii „Ovidius”, Facultatea de Arte, specializarea coregrafie: Magda Kastal, Valentina Păduraru, Oana Pencea.

Sâmbătă, tot cu începere de la ora 19.00, constănţenii sunt invitaţi din nou în sala Teatrului de Stat, la spectacolul de teatru-dans „Dance Around the World”, iar duminică, de la aceeaşi oră, la o comedie de excepţie, „Omul, bestia şi virtutea” de Luigi Pirandello. Piesa are regia şi ilustraţia muzicală semnate de Bogdan Caragea, scenografia îi aparţine Eugeniei Tărăşescu Jianu, iar mişcarea scenică este realizată de Călin Hanţiu. În distribuţie se regăsesc: Adrian Dumitrescu, Liviu Manolache, Alexandru Mereuţă, Andrei Cantaragiu, Florentin Roman, Bogdan Bucătaru, Geo Dobre, Luiza Sarivan, Cristina Oprean, Luiza Toma şi Bogdan Caragea.