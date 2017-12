Teatrul „Căluțul de mare“ joacă în... deplasare, la Pavilionul Expozițional

În această săptămână, Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluţul de mare” a pregătit publicului constănțean o serie de surprize, împărțindu-și activitatea între sediul său, din sala „Elpis”, și Pavilionul Expozițional Mamaia. Astfel, joi și sâmbătă, de la ora 19.00, în sala „Elpis” se va juca spectacolul „With a Little Help from My Friends”, inclus în programul „Primul pas”, realizat în baza unui protocol de colaborare între Facultatea de Arte a Universității „Ovidius” din Constanța și Teatrul „Căluțul de mare”. Spectacolul recomandat adolescenților (vârsta 14+) are la bază textul Mariei Manolescu, regia fiind semnată de Tiberiu Roșu.

Sâmbătă, 24 septembrie, de la ora 11.00, la Pavilionul Expozițional Mamaia, celor mari și celor mici li s-a pregătit „O călătorie cu surprize”, un spectacol interactiv în regia Anetei Forna Christu. Atmosfera de poveste va fi reluată și duminică, de la ora 11.00, cu un alt spectacol interactiv, „Magia circului”, în regia lui Vasile Gherghilescu și a Anetei Forna Christu.

„Spectacolele din 24 și 25 septembrie, ora 11.00, se vor juca la Pavilionul Expozițional Mamaia și sunt organizate de Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de mare”, în parteneriat cu Consiliul Județean Constanța. Accesul este gratuit!”, precizează reprezentanții teatrului constănțean.

Citește și:

Crăiasa Zăpezii, o apariție spectaculoasă la teatru

„Crăiasa zăpezii“ îi invită pe pici la premieră

Ultima zi de vacanță, prima zi de... teatru