Teatrul de Stat devine secţie de votare, în weekend

09:29:34 / 20 Mai 2014

Asasini culturali

Multumiti-i lui Constantinescu si pisiitului aluia de Zgabercea ca au distrus teatrul Fantasio. Acum a imins-o pe nvasta-sa,o ilustra necunoscuta,sa distruga teatrul dramatic. Noi,constantenii, de ce lasam toti veneticii sa-si faca de cap in Constanta. O mie de ani nu ar trebui iertati pentru Cazino ,peninsula, si in general pentru paragina in care a fost lasat orasul.