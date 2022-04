Teatrul de Stat din Constanţa a inaugurat Sala Studio, de Ziua Mondială a Teatrului

eatrul de Stat din Constanţa a inaugurat duminică, de Ziua Mondială a Teatrului, Sala Studio, cu premiera spectacolului "Universuri paralele" de David Lindsay-Abaire, în regia lui Radu Iacoban.



Managerul instituţiei, regizorul Erwin Şimşensohn, a declarat, în deschiderea evenimentului, că Sala Studio a fost realizată prin transformarea unui spaţiu de birouri al Teatrului de Stat din Constanţa, unul dintre motive fiind acela că instituţia pe care o conduce a rămas fără un spaţiu de joc în urma intrării în renovare a fostului Teatru Fantasio din bulevardul Ferdinand numărul 11, spaţiu în care funcţionau de aproximativ 18 ani.

"Teatrul de Stat Constanţa funcţionează de 17-18 ani în clădirea fostului Teatru Fantasio, clădire aflată pe bulevardul Ferdinand numărul 11. Clădirea a intrat într-un proces de renovare. Este vorba de un proces de eficientizare energetică. (...) Clădirea aceasta avea mare nevoie de acest lucru şi este un lucru minunat că se întâmplă.

Problema este că în momentul în care, în luna noiembrie, au început aceste lucrări, Teatrul de Stat Constanţa a rămas fără un spaţiu unde să îşi desfăşoare activitatea.

Când am venit, în anul 2019, la Constanţa, ca manager al Teatrului de Stat Constanţa, am realizat că nu există decât acea sală şi ştiu din experienţa pe care o am ca om de teatru, că fiecare teatru normal trebuie să aibă şi o sală studio, care presupune un spaţiu adaptabil, mai mic, fără dotările pe care le are o sală mare - înălţime, podium, stăngi, foarte multă infrastructură pretabilă într-o sală mare - dar, în acelaşi timp, o sală studio este foarte creativă.

Nevoia ne-a împins să găsim o soluţie. Aici, în această clădire, care este închiriată de Teatrul de Stat Constanţa pentru spaţiu de birouri, am realizat că sala mare unde a funcţionat un club cu ceva ani înainte, are datele, dimensiunile potrivite - sală de 19 metri lungime, pe 13 metri lăţime, cu o înălţime de 4,70 metri, nu ideală, dar foarte potrivită pentru o transformare într-o sală studio de teatru", a declarat Erwin Şimşensohn.