Teatrul de Stat se pregăteşte să ridice cortina

„Să ne răzbunăm, iubito!”. Teatrul de Stat Constanţa se pregăteşte să ridice cortina pentru prima dată, în 2010, chiar în această vineri, de la ora 19.00, când va fi prezentată comedia „Să ne răzbunăm, iubito!”, de Georges Feydeau, în regia Feliciei Dalu. Pentru publicul de la malul mării, care doreşte să înceapă un nou an cu zâmbetul pe buze, vor urca pe scenă actorii: Maria Lupu Vasilescu, Mihai Sorin Vasilescu, Eugen Mazilu, Dan Cojocaru, Liliana Bărăscu/Laura Iordan, Mirela Pană, Adrian Dumitrescu şi Cosmin Mihale.

Premiera piesei care a avut loc anul trecut, la începutul lunii octombrie, a marcat un dublu moment aniversar pentru actriţa Maria Lupu Vasilescu: 50 de ani de existenţă şi trei decenii dedicate artei teatrale. Comedia, având ca punct de plecare vodevilul lui Feydeau, a fost un succes încă de la prima reprezentaţie.

În ciuda crizei economice mondiale, care şi-a pus amprenta şi asupra instituţiilor de cultură, Teatrul de Stat de la malul mării a oferit publicului spectacole atractive, pe toate gusturile. Anul teatral 2009 s-a deschis cu un spectacol pus în scenă de Alex Mihail, „Cabinierul”, de Ronald Harwood. Apoi, pe scena instituţiei dramatice constănţene s-au succedat: „Pescăruşul”, de Cehov, în regia lui Ioan Cărmăzan şi musicalul „Strangers in the Night”, de Markus Gul şi Peter Hofbauer, pus în scenă de Sorin Militaru. Cea mai recentă producţie a teatrului de la malul mării este „(Pe)trecerea sufletelor”, de Dimitre Dinev, un spectacol despre viaţă şi destin, montat de Sorin Militaru, cu actori de mare forţă expresivă în distribuţie. Premiera oficială a spectacolul va avea loc, însă, în acest an.

Premiere, în pregătire. Teatrul de Stat îşi va îmbogăţi repertoriul, în prima parte a acestui an, cu două titluri menite să suscite interesul şi să destindă chipurile spectatorilor. Este vorba despre două piese scrise de doi giganţi ai literaturii universale: „Bolnavul închipuit”, de Moliere şi „Omul, virtutea şi bestia”, de Luigi Pirandello. Bogdan Caragea, cel care semnează regia piesei scrise de Pirandello a specificat că a ales textul marelui dramaturg italian deoarece este foarte ofertant pentru actori. Scenografia va fi semnată de Eugenia Tărăşescu Jianu. Celebrul „Bolnav închipuit” a lui Moliere va fi pus în scenă de Cristian Gheorghe de la Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din Galaţi, iar scenografia va fi semnată de Lăcrămioara Dumitraşcu.