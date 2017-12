Teatrul “Oleg Danovski” poate fi preluat de Ministerul Culturii

Consilierii judeţeni constănţeni şi-au dat ieri acordul, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), ca Teatrul Naţional de Operă şi Balet \"Oleg Danovski\" să treacă din administrarea Consiliului Judeţean sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. “Încă din 2004, când am fost ales preşedinte al CJC, am fost susţinătorul ideii ca Ministerul Culturii să aibă în Dobrogea o instituţie naţională pe care să o finanţeze, susţinând, şi atunci, şi acum, că judeţul Constanţa merită aşa ceva, având în vedere că este al doilea contribuabil la bugetul de stat. Noi nu putem singuri să susţinem actul de cultură, având în vedere că, de şase ani, toate instituţiile de cultură sunt în administrarea şi finanţarea CJC”, a declarat preşedintele CJC Nicuşor Constantinescu. El a precizat că nu putea să nu accepte solicitarea ministrului Culturii. “Am spus că suntem de acord să dăm o hotărâre privind acordul nostru ca Ministerul Culturii să preia Teatrul Naţional de Operă şi Balet Oleg Danovski. Guvernul trebuie să adopte o hotărâre de Guvern sau să iniţieze o lege specială prin care să preia instituţia Teatrul Naţional de Operă şi Balet “Oleg Danovski” în subordonarea şi finanţarea exclusivă a Guvernului României”, a afirmat Constantinescu. Cu toate acestea, până la apariţia hotărârii de Guvern care să confirme preluarea instituţiei de cultură, consilierii judeţeni au fost nevoiţi, ieri, să adopte şi hotărârea privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Teatrului “Oleg Danovski”. “Până când se adoptă hotărârea de Guvern, eram obligaţi să facem restructurarea instituţiei conform Ordonanţei 63/2010. Dacă nu făceam acest lucru, intram sub incidenţa penală”, a spus preşedintele CJC. În ceea ce priveşte patrimoniul, Constantinescu a explicat că numai printr-o hotărâre de Guvern clădirile pot trece în administrarea Ministerului Culturii, însă până atunci sunt proprietatea judeţului Constanţa. Pe lângă subiectul Teatrului “Oleg Danovski”, consilierilor judeţeni le-au fost supuse aprobării alte 43 de proiecte. Printre acestea s-a numărat şi cel de acordare a titlului de cetăţean de onoare al judeţului Constanţa consulului general al Republicii Populare Chineze la Constanţa, Wang Tieshan. “Vă mulţumesc public pentru tot ce aţi făcut în ceea ce priveşte relaţiile bilaterale româno-chineze în perioada cât aţi stat la Constanţa. Titlul, acordat cu votul consilierilor judeţeni, este o recunoaştere a CJC faţă de implicarea dumneavoastră”, a precizat Constantinescu, care i-a înmânat Consulului General o diplomă şi placheta judeţului, împreună cu un tablou reprezentând Cazinoul din Constanţa. “Cred că sunt primul diplomat străin din istoria Constanţei care primeşte această distincţie. Sunt onorat să pot contribui la dezvoltarea relaţiilor dintre România şi China”, a declarat Excelenţa sa, Wang Tieshan. Şedinţa a continuat cu validarea noului consilier judeţean Dumitru Coiciu, care a ocupat locul lăsat liber de Nicolae Dospinescu, care şi-a depus demisia din funcţia de consilier judeţean.