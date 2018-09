Teatrul şi politica, un subiect greu de digerat pentru „alesul“ constănţean

02:20:17 / 04 Septembrie 2018

pentru Unul, mai prost ca altii !!!

Si cam ce ai vazut tu facut bine de functionari in orasul asta ? Parcul Tabacarie, programul share bike, parcul Arheologic, constructii pe spatii verzi, locuri de joaca pentru copii, mizerie si imagini dezolante in centrul vechi etc. Primarul si functionarii lui sunt o adunatura de incompetenti si spagari, cu salarii exagerat de mari si nejustificate la ceea ce fac !!!!!