Teatrul „Stela Popescu“ a câștigat trofeul Grand Prix la „Vienna Stars 2016“

Teatrul ''Stela Popescu'' a câștigat trofeul Grand Prix la cea de-a XIV-a ediție a International Folklore, Dance and Music Festival and Competition ''Vienna Stars'', informează un comunicat.

Ansamblul prezent la eveniment a fost recompensat cu diplomele și distincțiile Vienna Stars, iar soliștilor și dansatorilor li s-au înmânat medaliile festivalului.

Potrivit sursei citate, acesta este cel de-al treilea premiu - după Nurnberg și Veliko Târnovo - obținut de Teatrul ''Stela Popescu'' în cele șase luni de la înființare.

La festival au fost peste 25 de momente de concurs, printre țările participante la eveniment numărându-se Rusia, Polonia, Ucraina, Armenia, Belarus.

Vedetele evenimentului au fost dansurile "Călușarii", "Bătuta moldovenească" și cântece autentice moldovenești, interpretate de membrii Baletului, respectiv soliștii Teatrului ''Stela Popescu'', se arată în comunicat.

International Folklore, Dance and Music Festival and Competition ''Vienna Stars'' are loc în perioada 2 - 5 noiembrie în capitala Austriei.